Sondage: la popularité du gouvernement Higgs en chute libre

Le parti de Blaine Higgs est désormais largement devancé par les libéraux de Roger Melanson dans les intentions de vote.

Selon le dernier sondage de Narrative Research, le Parti libéral est maintenant en tête en ce qui a trait au soutien des électeurs non indécis. Si une élection avait lieu aujourd’hui, ils seraient près de 38% à appuyer les libéraux, tandis que 28% d’entre-eux donneraient leur voix aux progressistes-conservateurs.

La dynamique s’est totalement inversée. Il y a un an, la formation politique du premier ministre détenait une confortable avance sur le Parti libéral dans les intentions de vote, récoltant l’appui de 41% des électeurs décidés, 13 points devant les libéraux à 28%.

La popularité du gouvernement Higgs a fondu comme neige au soleil. Seulement 31% des Néo-Brunswick se disent satisfaits du rendement général de l’équipe au pouvoir. La baisse est considérable et rapide: lors du dernier coup de sonde réalisé il y a trois mois, le gouvernement obtenait l’appui de la majorité des électeurs (57%).

«La satisfaction générale à l’égard du rendement du gouvernement provincial a dramatiquement chuté, atteignant le plus bas niveau jamais enregistré en plus de deux décennies», observe la firme basée à Halifax.

Le taux d’insatisfaction est particulièrement élevé auprès des résidents de moins de 55 ans, des femmes et des francophones. «Il n’y a aucun doute que le public se lasse des mésententes et des restrictions qui durent», estime la présidente-directrice générale de Narrative Research, Margaret Brigley.

Le soutien des électeurs pour le Parti vert a reculé de six points pour atteindre 14%, tandis que les appuis du Nouveau Parti démocratique et de la People’s Alliance sont restés stables.

«Les différences régionales sont évidentes, notamment avec les libéraux qui obtiennent un appui de la majorité dans le nord du Nouveau-Brunswick, dépassant largement les progressistes-conservateurs, souligne également la firme de sondage. Le Parti libéral mène également à Moncton et les environs, tandis que le Parti progressiste-conservateur profite d’une avance modeste dans le sud du Nouveau-Brunswick. Des différences d’un point de vue générationnel sont aussi frappantes, où le groupe des 18 à 34 ans préfère à égalité le NPD et les libéraux. Auprès des personnes de 55 ans ou plus, le Parti libéral et le Parti progressiste-conservateur sont pratiquement au coude-à-coude.»

Pour la première fois, les sondés sont désormais plus nombreux à déclarer leur préférence pour Roger Melanson, chef par intérim du Parti libéral, en tant que premier ministre (23% contre 19% en faveur de Blaine Higgs).

Le sondage a été mené par téléphone sur un échantillon de 800 Néo-Brunswickois adultes du 3 au 24 novembre. La marge d’erreur du sondage en général est de ± 3,5 points de pourcentage, 95 fois sur 100.