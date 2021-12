Assouplissement des consignes aux frontières: enthousiasme et prudence au Madawaska

Le récent assouplissement des consignes du gouvernement du Canada pour les gens qui font de courts séjours aux États-Unis a été généralement bien accueilli dans la région du Madawaska. Certains intervenants prient toutefois les gens de faire preuve de prudence.

Depuis le 30 novembre, les voyageurs pleinement vaccinés qui désirent entrer au Canada par voie aérienne ou terrestre n’auront pas à subir un test de dépistage moléculaire pour des séjours de 72 heures et moins.

Le fait de devoir passer ce test, qui pouvait coûter jusqu’à 200$ par personne, en a découragé plus d’un à traverser la frontière lors de son ouverture, au début du mois de novembre.

Dorénavant, les gens qui désirent traverser la frontière sans trop de soucis doivent s’inscrire par l’entremise de l’application en ligne ArriveCAN et y téléverser une preuve de vaccination.

Ceux qui n’ont pas de téléphone intelligent peuvent aussi imprimer leur formulaire et l’avoir en main lorsqu’ils traversent la frontière.

Cet allègement des consignes semble déjà avoir eu certains effets sur l’augmentation de visiteurs à la frontière. Alors que l’ouverture officielle de la frontière, le 8 novembre dernier, n’a eu que peu d’effets, on pouvait apercevoir un peu plus de voitures au poste frontalier d’Edmundston, le 1er décembre.

Martine Caron et Chantal Dufour se sont rendues aux États-Unis cette semaine. Les deux femmes estiment que leur séjour s’est bien déroulé, même lorsqu’il a été temps de revenir au pays.

«Si tu as bien rempli ArriveCAN et que tu as ton passeport et ta preuve vaccinale, ce n’est pas plus long qu’avant la pandémie», a mentionné Mme Dufour.

«Les douaniers nous ont demandé des informations pour être sûrs que l’on n’aurait pas de problèmes en revenant (…) Ç’a été un peu plus long en revenant, mais on comprend que c’est nouveau tout ça pour les douaniers», a indiqué Mme Caron.

Le député fédéral de la circonscription Madawaska-Restigouche, René Arseneault, s’est dit satisfait que ses requêtes, et celles d’autres députés, aient incité le Canada à retirer l’exigence du test PCR.

«Quand on sait qu’un fort pourcentage de gens qui se rendent aux États-Unis y vont pour de courts séjours de moins de 24 heures, le fait d’imposer un test de dépistage était peut-être de trop. Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas que le Madawaska dans l’équation. Avec les États-Unis, nous partageons tout de même la plus longue frontière terrestre.»

De son côté, le maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, attendait avec impatience le jour où le gouvernement fédéral allait abandonner l’idée du test moléculaire pour des voyages de quelques heures.

«Je crois que les tests étaient plus ou moins valables, car ils pouvaient être faits avant le départ, ce qui omet le fait que la personne aurait pu être contaminée aux États-Unis. Ceci étant dit, c’est une excellente nouvelle pour les familles et l’économie.»

Une décision positive, mais qui apporte certaines inquiétudes

Même si la décision de retirer le test PCR est vue de façon positive dans la région, cela n’efface pas complètement les inquiétudes de certains.

La région du Maine avec laquelle le Madawaska partage une frontière, soit le comté d’Aroostook, est actuellement aux prises avec une augmentation des cas du virus. Même s’il le recommande fortement, l’État n’oblige pas le port du masque dans la plupart des endroits publics.

Dans cette optique, Martine Caron et Chantal Dufour, qui ont été de l’autre côté de la frontière pour y faire quelques emplettes, disent avoir vécu deux scénarios fort différents lors de leur séjour aux États-Unis.

«Comme je suis couturière, je ne peux trouver certains tissus qu’au Marden’s (…) Le port du masque est encouragé et ne semble pas obligatoire, mais 95% des gens que j’ai vu l’avaient. Les magasins ont des vitrines en plexiglas. Je me sentais comme à Edmundston», a raconté Mme Dufour.

«Je suis allée dans un magasin et il y avait beaucoup de gens qui se promenaient sans masque. En sachant qu’ils ont aussi un nombre de cas élevé de COVID-19, je ne suis pas sûr que je vais y retourner prochainement», a dit Mme Caron qui dit avoir aussi profité du fait que l’essence est moins dispendieuse chez nos voisins américains.

Le Maine Center for disease control and prevention a d’ailleurs identifié le comté d’Aroostook comme un point sensible, alors qu’on y note un taux important de transmission communautaire.

Selon des statistiques du Maine CDC, on estime qu’il y a 601 cas actifs en date du 1er décembre. Près de la moitié (292) ont été enregistrés au cours de la dernière semaine.

Notons que 63,4% de la population admissible dans cette région est pleinement vaccinée contre la COVID-19.

«Il est certain que tous les points chauds sont portés aux autorités de santé publique de toutes les provinces. C’est sûr que l’on a un œil sur ces endroits, ce qui pourrait changer la donne, mais j’espère que non», a mentionné René Arseneault.

Le spectre du variant Omicron est aussi venu s’ajouter aux éléments à surveiller.

Le Dr John Tobin, chef du secteur de médecine familiale de la zone de santé 4, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, estime toutefois que les informations liées au plus récent variant de la COVID-19 ne sont pas assez nombreuses pour lui permettre de déterminer si celui-ci peut avoir une incidence majeure sur les déplacements à la frontière.

Ce dernier s’est dit davantage préoccupé par les consignes sanitaires qui sont différentes aux États-Unis.

«On peut traverser et on n’a pas vraiment besoin de porter le masque quand on va dans les endroits publics. Il faut rester vigilants, car il faudrait éviter de rapporter quelque chose au Canada. Ce n’est pas parce qu’on n’oblige pas certaines choses ailleurs qu’il faut oublier de suivre ces consignes de notre côté.»

Avec la période des Fêtes qui approche, ce dernier a affirmé que cette décision pourra permettre à plus de gens de voir des proches qui résident aux États-Unis, ce qui est une bonne chose selon lui.

«C’est sûr que c’est plus sécuritaire quand on y va pour voir quelques membres de sa famille. Je ne suis pas certain que d’aller magasiner les rabais dans les commerces aux États-Unis est nécessairement bon pour éviter la contagion, mais, peu importe, l’important est de faire preuve de prudence.»