COVID-19: 93 nouveaux cas et trois autres décès

La Santé publique a annoncé, mercredi, 93 nouveaux cas de la COVID-19 et trois autres décès.

Quinze personnes se trouvent à l’unité de soins intensifs et 52 autres personnes sont hospitalisées, ce qui signifie qu’il y a 67 personnes à l’hôpital. Douze personnes sont sous respirateur artificiel. Deux personnes âgées de 19 ans ou moins sont présentement hospitalisées.

Parmi les personnes qui sont actuellement hospitalisées, 27 ont contracté la COVID-19 en raison d’éclosions dans les hôpitaux à Moncton, Saint-Jean et Miramichi.

La Santé publique a confirmé que trois personnes sont décédées des suites de la COVID-19, soit une personne âgée de 70 à 79 ans et une personne âgée de 80 à 89 ans dans la zone 1 (région de Moncton); ainsi qu’une personne âgée de 80 à 89 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean).

Quelque 81,7% des gens du Nouveau-Brunswick admissibles (12 ans et plus) sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 86,8% ont reçu leur première dose d’un vaccin.

Parmi les cas annoncés mercredi, 28 se trouvent dans la région de Fredericton, 26 dans celle de Saint-Jean et 24 dans celle de Moncton.