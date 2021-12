COVID-19: l’opposition critique l’absence de plan pour Noël

Le chef du Parti libéral, Roger Melanson, a critiqué le gouvernement de Blaine Higgs pour sa lenteur à révéler les règles sanitaires qui s’appliqueront pendant la période des Fêtes de fin d’année.

«Les gens essayent de préparer les événements de Noël et nous ne savons toujours pas s’il y aura de nouvelles restrictions, a déploré M. Melanson. Les gens veulent avoir un Noël normal et pour qu’il soit aussi normal que possible, savoir bien avant s’il y aura de nouvelles règles serait d’un grand profit.»

L’élu de la circonscription de Dieppe croit aussi que les citoyens ont besoin de temps avant de bien appliquer de nouvelles restrictions sanitaires. Il ignore si des changements seront nécessaires, mais il s’inquiète de l’évolution de la pandémie de COVID-19 et de la présence du nouveau variant Omicron au Canada.

«C’est déroutant pour la population qu’en ce moment nous soyons dans une situation très grave, avec un nombre d’hospitalisations en hausse et beaucoup de lits occupés dans les unités de soins intensifs, mais qu’il n’y ait pas vraiment de restrictions», a renchéri la députée du Parti vert, Megan Mitton.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, a déclaré que son équipe apporterait des propositions de plan sanitaire pour les Fêtes au gouvernement cette semaine.

«Quand nous faisons ça, il y a toujours des questions et des discussions, a-t-elle raconté. Nous espérons déterminer le plan en début de semaine prochaine et être capables de le rendre public.»

Mme Shephard a exprimé des inquiétudes à cause du variant Omicron. Elle a révélé que huit voyageurs en provenance de l’un des 10 pays visés par des mesures frontalières fédérales en raison de la présence de la nouvelle forme du coronavirus sur leur territoire étaient au Nouveau-Brunswick.

«Nous sommes capables de les surveiller et de les garder en isolement», a-t-elle assuré.

Le variant Omicron a été rapporté pour la première fois le 24 novembre en Afrique du Sud. La communauté scientifique ignore pour l’instant son niveau de contagiosité ainsi que la sévérité de la maladie qu’il cause.