Fermeture de palais de justice: les élus de la Péninsule parlent d’une même voix

Les élus municipaux et les représentants de DSL de la Péninsule acadienne unissent leurs forces pour tenter de préserver les services judiciaires dans la région. La semaine dernière, le gouvernement provincial a annoncé la fermeture permanente du palais de justice de Caraquet alors que celui de Tracadie sera transformé en tribunal satellite.

Les services seront transférés à Bathurst, situé à 45 minutes de Caraquet et à plus d’une heure de route de plusieurs localités, dont Shippagan, Lamèque et Tracadie. La fermeture du palais de justice de Caraquet est prévue le 31 décembre 2021. Le tribunal satellite de Tracadie serait ouvert une fois par semaine pour des premières comparutions.

Mercredi soir, les représentants de la région ont assisté à une réunion d’urgence de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne conviée par Bernard Thériault, maire de Caraquet. Plusieurs avocats ont aussi assisté à la réunion en tant que membres du public.

À l’unanimité, les membres de la CSR de la Péninsule acadienne ont voté en faveur d’une résolution qui réclame une rencontre avec des représentants du ministère de la Justice et du ministère des Gouvernements locaux dans les plus brefs délais, qu’elle soit dans le Nord-Est ou à Fredericton, pour qu’ils justifient la décision.

Le but ultime est de préserver les services d’une façon ou d’une autre dans la Péninsule acadienne et plusieurs maires se sont entendus pour dire que l’emplacement importait peu.

Plusieurs arguments ont été avancés au cours de la soirée. Selon les informations partagées par Bernard Thériault, environ 66% des dossiers judiciaires traités dans le Nord-Est proviennent de la Péninsule acadienne.

«C’est un déni complet d’un accès équitable à la justice. C’est de briser toute la structure des travailleurs sociaux que nous avons dans la Péninsule acadienne qui doivent se rendre en cour régulièrement. Il y a tout le système en arrière-scène, où le gros de l’ouvrage se fait, qui est menacé», dit-il.

De son côté, Denis Losier, maire de Tracadie, estime qu’il est important que la Péninsule se positionne sur le dossier.

«Je pense qu’on mérite d’avoir la conversation et le débat pour qu’on soit en mesure de partager nos inquiétudes.»

Yvon Godin, maire de Bertrand, abonde dans le même sens.

«On a le devoir comme élus de déclarer clairement que nous avons le droit d’avoir ces services chez nous. N’importe quelle fermeture est une perte pour nous. C’est vrai, les gens ne vont pas descendre dans la rue pour un palais de justice, mais c’est un service important.»