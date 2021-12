Moins de télétravail au Nouveau-Brunswick qu’ailleurs au pays

Si la pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les réseaux de santé à travers le pays, elle a également forcé les employeurs à revoir en profondeur leur modèle d’organisation du travail.

Des données obtenues auprès de Statistique Canada démontrent que la pandémie a littéralement transformé le lieu de travail de milliers de travailleurs canadiens.

Alors qu’à peine 4% des travailleurs canadiens effectuaient la plupart de leurs heures de travail à partir de la maison en 2016, ce pourcentage a bondi à 30% entre avril 2020 et juin 2021.

La tendance a été observée dans une moindre mesure au Nouveau-Brunswick.

Le nombre de travailleurs qui ont effectué la plupart de leurs heures de travail à partir de la maison au cours des derniers mois se situait à 12,3% dans la région économique Campbellton-Miramichi.

Dans la zone Woodstock-Edmundston, ce taux se situait à 12,6% durant la même période.

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, le pourcentage d’employés étant en télétravail se situait entre 20% et 26%, selon des données de Statistique Canada.

Résultats concluants

Selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), qui s’est longuement attardé au cours des derniers mois à ce nouveau phénomène en milieu de travail, l’expérience du télétravail a été concluante.

Devant ce fait accompli, l’organisme est d’avis qu’il faut désormais s’attarder au défi que représente l’implantation du travail hybride dans les milieux de travail.

L’Ordre des CRHA estime que le travail hybride, qui consiste à combiner le travail au bureau et à la maison, représente des avantages indéniables.

Meilleure conciliation travail et vie personnelle, diminution de l’absentéisme, amélioration de la santé psychologique et une réduction des frais de fonctionnement figurent dans la liste de ces avantages notables.

Divers organismes ont également souligné le fait que le télétravail avait même permis une réduction de l’empreinte environnementale et de la congestion routière à de nombreux endroits.

Différents sondages menés par l’Ordre démontrent toutefois que les employeurs et les travailleurs ne s’entendent pas sur la question d’un nouveau modèle de travail.

Le télétravail à temps plein et une pleine flexibilité accordée, sans aucune exigence, sont privilégiés par les travailleurs sondés.

Un modèle de travail à temps partagé avec une exigence de présence minimale au bureau, déterminé selon une formule fixe et prédéterminée chaque semaine demeure l’option favorite des employeurs.

L’Association canadienne de la paie a également mené une étude sur les conséquences du travail à distance.

Il en ressort que ces nouvelles modalités pourraient bien aider les employeurs à surmonter la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs importants de l’économie.

L’étude tend aussi à démontrer que le télétravail pourrait aider les entreprises à attirer de nouveaux talents et à retenir leurs employés.

Les fonctionnaires de retour au bureau

Les employeurs du Nouveau-Brunswick n’ont pas été épargnés par la pandémie de COVID-19 qui a forcé ceux-ci à imposer le télétravail à bon nombre de travailleurs de la province.

La fonction publique du Nouveau-Brunswick compte parmi les plus gros employeurs de la province.

«La plupart des employés du gouvernement du Nouveau-Brunswick travaillaient à distance au début de la pandémie en mars et avril 2020, à l’exception de ceux qui devaient être sur place pour faire leur travail, comme l’équipe d’intervention COVID, les équipes de route et les agents correctionnels», a indiqué Ernie Steeves, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.

Pandémie oblige, le gouvernement avait dû se résoudre à suspendre les déplacements professionnels entre les zones et à obliger les employés à ne pas se rassembler dans les aires de travail communes et à tenir des réunions avec des outils virtuels.

Quelques mois plus tard, un semblant de normalité semble s’être installé dans l’appareil gouvernemental.

«Presque tous les employés travaillent maintenant sur leur lieu de travail. Environ 670 employés des ministères travaillent actuellement à distance, ce qui représente 6,3% de la main-d’œuvre», a souligné Erika Jutras, qui est gestionnaire des communications au sein du gouvernement provincial.

Cette dernière a ajouté que le gouvernement continue de mettre en place des mesures sanitaires strictes, incluant la vaccination obligatoire des fonctionnaires à partir du 19 novembre dernier.

Flexibilité

«Chez Medavie, nous avons opté pour la flexibilité afin d’offrir à nos employés partout au pays plus de choix dans notre milieu de travail de demain», a indiqué Geneviève Cyrenne, la conseillère principale en marketing et communications de l’entreprise.

La direction de Medavie a raconté avoir sondé ses employés de façon confidentielle à maintes reprises, question de mieux saisir la façon de fournir un soutien pertinent et d’en savoir plus au sujet de la préférence des gens quant au travail à distance ou au bureau.

«Notre milieu de travail de demain laissera place à diverses possibilités et sera guidé par le travail d’un comité qui nous aidera à collaborer efficacement et en toute sécurité à travers nos nombreux environnements de travail», a indiqué la porte-parole de la société.

Pas moins de 98% des employés de Croix Bleue Medavie sont passés en mode télétravail au début de la pandémie et la plupart d’entre eux le font encore aujourd’hui.

Un projet pilote mené cet été avec un petit nombre d’employés en Nouvelle-Écosse a permis de tester l’éventail des futurs modèles de travail, notamment le télétravail, la formule hybride et le temps plein sur place.

«Nous avons adopté une approche d’essai et d’apprentissage qui guidera le retour au bureau dans l’ensemble de nos marchés lorsqu’il sera sécuritaire de le faire», a affirmé Geneviève Cyrenne.