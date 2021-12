Un accès inégal d’une région à l’autre aux soins primaires

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a publié un sondage sur l’accès aux soins primaires. Le directeur de l’organisme public indépendant, Stéphane Robichaud, demande leur prise en charge par les réseaux de santé, pour qu’ils soient moins discontinus.

«Il n’y a pas de structure imputable auprès des contribuables pour la gestion des soins de santé primaires, alors ils se développent par défaut, déplore M. Robichaud. Les réseaux de santé gèrent [seulement] les hôpitaux.»

Il juge nécessaire qu’une institution publique connaisse les médecins de famille et les infirmières praticiennes disponibles, puis qu’elle leur donne des objectifs.

«Les régies de santé sont déjà responsables de l’analyse des besoins de santé, donc ce serait logique qu’elles soient responsables d’organiser les soins de santé primaires», avance M. Robichaud.

Travail en équipe

Le directeur du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB) a déjà une idée de la façon dont Vitalité et Horizon pourraient organiser le suivi de la santé des Néo-Brunswickois.

«Il faut migrer vers le travail d’équipe, préconise-t-il. Beaucoup de patients dépendent de leur médecin de famille pour des services que d’autres professionnels pourraient leur donner.»

M. Robichaud indique qu’un patient souffrant d’une maladie chronique, par exemple, peut souvent se contenter d’un diététicien, d’un travailleur social, d’un infirmier ou d’un assistant capable de lui expliquer son état et ses médicaments.

Le directeur du CSNB souhaite que ces professionnels travaillent dans le même cabinet qu’un médecin de famille pour alléger sa charge de travail et pour offrir un suivi aux patients lorsqu’il est absent.

«En plus d’offrir la possibilité d’améliorer l’accès aux services, l’exercice en groupe […] peut atténuer le risque de pénuries de médecins dans certaines régions», fait valoir le CSNB sur son site internet.

Cependant, le Nouveau-Brunswick présente toujours le pourcentage le plus élevé de cabinets individuels au pays, avec 55% des médecins travaillant seuls contre 15% au Canada.

Disponibilité des médecins

Le Conseil de santé regrette par ailleurs que des médecins de famille pratiquent en hôpital en plus de travailler dans leur cabinet.

Au cours des 12 mois précédant son sondage, 50% des visiteurs d’une salle d’urgence rattachés à un fournisseur de soins primaires ont déclaré qu’ils auraient pu consulter leur médecin de famille s’il avait été disponible, dans la zone 4 (Madawaska et Nord-Ouest) et dans la zone 6 (Bathurst et Péninsule acadienne).

«Cette réalité crée un cercle vicieux», croit le CSNB, qui souligne qu’une visite à l’urgence est plus dispendieuse pour l’État et moins efficace pour le suivi à long terme des patients.

Le problème pourrait être plus criant en zone 5 (Restigouche). Le nombre de médecins de soins primaires pour 10 000 habitants y était de 19 contre 11 au Nouveau-Brunswick, en 2020. Mais ils effectuaient en moyenne 2000 visites par an contre 4000 dans la zone 2 (Fundy et Saint-Jean).

Voilà pourquoi le CSNB juge insuffisante l’augmentation du taux de rattachement à un fournisseur de soins primaires. Cette proportion est d’ailleurs déjà relativement élevée, même si les médias évoquent souvent la liste d’attente pour un médecin de famille.

Ponctualité des soins

Les Néo-Brunswickois étaient 91% à avoir un fournisseur de soins de santé primaire, contre 86% des Canadiens en 2020. Le CSNB souligne en revanche que les chances d’obtenir en cinq jours ou moins un rendez-vous avec son médecin de famille étaient de 56%.

Il pointe en même temps que seulement 57% des Néo-Brunswickois ont visité le plus souvent leur médecin de famille lorsqu’ils avaient besoin de soins en 2020.

Le Nouveau-Brunswick «fait très bien»

Le Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick (CSNB) évoque une crise de l’accessibilité dans un texte lié à l’édition 2020 de son sondage sur la santé primaire, disponible sur son site internet.

La professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson, critique la rhétorique de l’organisme public indépendant.

«La plupart des Néo-Brunswickois ont un médecin de famille, on fait ça très bien», juge-t-elle.

Dans le sondage du CSNB, 86% des citoyens ont signalé avoir un médecin de famille, tandis que 4% de la population a signalé avoir une infirmière praticienne comme fournisseur de soins de santé primaires.

«Ce n’est pas tous les citoyens qui ont accès à ces services en temps opportun (cinq jours ou moins), mais c’est le cas pour beaucoup, ajoute Mme Johnson. Une proportion de 56%, c’est relativement bien.»

Elle souligne d’ailleurs que le sondage du CSNB de 2020 a recueilli le point de vue des patients.

«Même si c’est important, c’est une vérité partielle, indique la chercheuse. Parfois, les gens peuvent penser qu’ils ont un problème urgent, alors que leur besoin n’est pas considéré comme critique par les fournisseurs de soins.»

Mme Johnson croit par ailleurs que même sans l’encadrement d’une institution publique, les médecins de famille et les infirmières praticiennes pourront s’améliorer grâce au sondage du CSNB.

«Les fournisseurs de soins pourront se comparer et augmenter leur performance, car ils sont très compétitifs», dit-elle.

Soins virtuels

Pour l’édition de son dernier sondage sur la santé primaire, le CSNB a analysé les expériences de 13 500 citoyens. L’organisme n’a cependant pas pris en compte les soins virtuels qui sont devenus un pilier des soins de santé pendant la pandémie de COVID-19.

La professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson a toutefois montré que cette nouveauté n’a pas coïncidé avec une amélioration significative de l’accès aux soins en temps opportun au Nouveau-Brunswick, dans un article scientifique publié sur Plos One en novembre.