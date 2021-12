Opération policière dans les bars de Moncton: des armes et des faux passeports vaccinaux

Une opération conjointe menée par la GRC et la Sécurité publique dans 11 bars de la région de Moncton a mené à la saisie de deux armes et à l’arrestation de deux individus.

Entre 21h30 samedi et 3h dimanche matin, les policiers ont vérifié les papiers de plus de 300 clients.

«La majorité des clients et des établissements se conformaient aux lois et règlements, a déclaré la sergente d’état-major Patricia Lévesque du Service régional de Codiac. Ceux-ci sont importants et visent à garantir que tous sont en sécurité.»

À leur arrivée à un établissement, les policiers ont saisi deux armes qu’une personne mineure avait en sa possession, alors qu’elle quittait l’édifice. Pendant l’opération, ils ont aussi arrêté un homme en vertu d’un mandat non exécuté et un autre individu pour ivresse dans un lieu public. Ils ont aussi remis une contravention à une personne de moins de 19 ans pour s’être trouvée dans un bar.

Dix avertissements et trois contraventions en lien avec les exigences en matière de vaccination obligatoire ont été remis, ainsi que cinq contraventions à des clients mineurs. La police a aussi saisi deux passeports vaccinaux qui semblaient faux.

Le Bureau du prévôt des incendies a fermé un des établissements pour risques d’incendie.

«L’opération est un excellent exemple de collaboration avec nos partenaires pour veiller à la sécurité du public et des personnes individuelles», a mentionné la sergente d’état-major Patricia Lévesque.