Réforme de la gouvernance locale: que faire de l’opposition aux fusions?

Certains projets de fusion de communautés présents dans le plan de réforme de la gouvernance locale ont déclenché des mouvements d’opposition, mais suffiront-ils à faire fléchir le gouvernement?

Le projet de réforme de la gouvernance locale du gouvernement provincial a été bien accueilli dans l’ensemble par les partis d’opposition, bien que certaines fusions font toujours sourciller.

Un premier projet de loi sur la réforme de la gouvernance locale a été présenté à l’Assemblée législative par le ministre mercredi.

Les détails des regroupements ne se trouveront toutefois pas dans ce document de 160 pages, mais seront dévoilés un peu plus tard.

On ignore donc encore si les inquiétudes des opposants aux fusions imposées par le gouvernement mèneront à des changements.

La députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, a déposé une pétition de 460 noms contre la fusion du village de Lac Baker à la communauté rurale du Haut-Madawaska mercredi.

Elle a affirmé en chambre qu’elle a elle-même signé cette pétition qui représente, selon elle, une bonne partie des électeurs de cette petite communauté.

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, assure qu’il poursuit les consultations afin de fournir des réponses aux municipalités qui s’interrogent sur les changements qu’il compte imposer.

«C’est tout à fait normal que 100% des gens ne soient pas d’accord ou qu’ils aient des préoccupations ou des questions. C’est à nous, comme ministère, d’aller de l’avant et de donner des réponses claires.»

Il a toutefois répété à nouveau, mercredi, qu’il n’a pas l’intention de faire marche arrière sur ces changements.

«Si on attend plus longtemps, on va être dans le pétrin. Je veux éviter une crise dans le monde municipal.»

S’il y a des changements au modèle qui a été proposé, cela ne sera pas au détriment de la viabilité des communautés, précise-t-il.

Baie-Sainte-Anne, qui serait regroupée avec plusieurs DSL à majorité anglophone, risque donc de ne pas avoir les changements qu’elle désire.

«J’ai eu d’excellentes discussions avec Baie-Sainte-Anne. Je les ai rencontrés la semaine passée et ils veulent se municipaliser. Mais il y a des critères de viabilité», dit le ministre.

Il ajoute que la Commission municipale qui sera créée à une date ultérieure pourra se pencher sur ce genre de changement à l’avenir.

Le député libéral Keith Chiasson s’interroge toutefois sur le processus établi par le ministère pour recevoir les doléances des citoyens mécontents de la réforme.

«Il est où, le processus? Ils ont passé tout ce temps-là pour élaborer une stratégie pour le regroupement, ils ont fait des consultations, et là, ils envoient le message “appelez-nous au 1-800-Daniel et on fera les changements que vous voulez avoir’’.»

Absents du débat

Les citoyens des circonscriptions de Baie-de-Miramichi-Néguac et de Miramichi-Sud-Ouest-Baie du Vin n’ont plus de député depuis que Lisa Harris et Jake Stewart ont quitté leur poste pour se porter candidats à l’élection fédérale.

Puisque le premier ministre Blaine Higgs n’a pas encore décidé d’annoncer une élection partielle pour remplacer les postes manquants, ces citoyens n’auront aucune représentation à l’Assemblée législative pendant le débat sur le projet de loi de la réforme.

Le ministre Daniel Allain croit toutefois que les habitants de ces régions ont déjà eu leur mot à dire sur la réforme lors des consultations menées par son ministère.

Keith Chiasson, député de Tracadie-Sheila, la circonscription voisine de celle de l’ancienne députée Lisa Harris, affirme toutefois qu’il a reçu des appels de résidents de DSL inquiétés par les changements qui se préparent.

«Ils devraient avoir une représentation à l’Assemblée, surtout lorsqu’on parle de réforme municipale», dit-il.