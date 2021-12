Santé: faire plus de 100 km pour avoir accès à certains soins

L’accès aux soins de santé demeure toujours difficile pour les citoyens dans la zone sanitaire 5 (Restigouche).

C’est ce que révèlent les résultats du dernier sondage du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick publié mardi, sondage basé sur l’année 2020.

Ainsi, on apprend que près du tiers (30,9%) des Restigouchois sondés ayant dû recevoir un service de santé durant cette période ont dû effectuer un trajet de 100 km et plus pour avoir accès à certains services de santé. La moyenne du Nouveau-Brunswick se situe, elle, à 17,6%.

Pour Brad Mann, président de la Commission de services régionaux du Restigouche, cette donnée ne surprend pas et illustre bien la réalité.

«Notre population est la plus âgée de la province et requiert souvent plus de soins spécifiques, et ceux-ci – comme les traitements pour le cœur ou encore le cancer – se trouvent loin d’ici. Ce n’est certainement pas une coïncidence si le nombre de vols de l’ambulance aérienne n’a cessé d’augmenter année après année», souligne-t-il, non sans avouer être inquiet de voir les gens de la région de plus en plus appelés à voyager pour des soins de santé.

La zone de santé 4 (Madawaska/Nord-Ouest) suit de très près avec une moyenne de 30,5%.

Sans grande surprise, c’est dans le Restigouche-Ouest (Kedgwick/Saint-Quentin) que le pourcentage de la population appelé à se déplacer sur de longs trajets (100 km et plus) pour obtenir certains soins de santé est le plus élevé, soit 68%.

Ce chiffre impressionnant reflète la situation géographique particulière de ce secteur, Saint-Quentin se trouvant à plus de 100 km des deux plus proches centres hospitaliers régionaux (Campbellton et Edmundston).

D’autres régions francophones se retrouvent également bien au-delà de la moyenne provinciale dans ce sondage, notamment Shippagan/Lamèque (37,5%), Grand-Sault/Saint-Léonard (33,2%) et Tracadie/Saint-Isidore (32,9%).

Si ce chiffre est élevé dans la zone 5 de façon générale, il n’est certes pas étranger à une autre donnée où cette partie de la province arrive en tête de liste, soit l’absence de services dans la région.

En fait, moins les services sont disponibles, plus les déplacements sont nombreux.

Ainsi, le pourcentage de Restigouchois ayant besoin d’un service de soins de santé en 2020, et dont le service en question n’était pas disponible dans la région, se situe à 22,9%. La moyenne provinciale étant à 14%.

En fait, ce taux est élevé partout dans le nord de la province. 18,5% des personnes sondées dans la zone 4 (Madawaska/Nord-Ouest) ont connu le même problème, 17,2% dans la zone 6 (Bathurst/Péninsule acadienne).

Outre le cas particulier du secteur comprenant l’île de Campobello (27,8%), c’est dans le Restigouche-Centre (Atholville, Campbellton et Tide Head) où la disponibilité de certains services de soins de santé semble faire le plus défaut (25,5%).

Dans le Restigouche, les élus locaux ont souvent été critiques par rapport à la perte de services au cours des dernières années. À titre d’exemple, bien qu’il ne soit pas officiellement fermé, le service d’obstétrique n’est plus offert dans la région depuis avril 2020. Les Restigouchoises doivent ainsi accoucher à l’hôpital le plus près, soit celui de Bathurst.

Qu’à cela ne tienne, M. Mann se dit optimiste de voir la situation changer prochainement.

«La situation évolue dans la région en termes de soins de santé en ce moment, et moi je vois cela d’un bon œil. J’ai confiance de voir les choses s’améliorer dans un futur proche, et c’est définitivement notre souhait. J’ai longuement discuté avec la ministre de la Santé récemment, et je crois qu’on doit lui donner une chance», indique-t-il.

Celui-ci note au passage que davantage de médecins voyageurs (locums) viennent désormais dans la région maintenant que les règles pour les voyages interprovinciaux sont moins restrictives.

«Ça n’a certainement pas aidé à l’offre de service en 2020», dit-il.