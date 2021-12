Sixième année sans hausse de taxe à Grande-Anse

Bien qu’on anticipe une hausse des coûts de plusieurs services en 2022, le conseil municipal de Grande-Anse a réussi à maintenir un taux de taxation de 1,4760$ par 100$ d’évaluation pour une sixième année consécutive après une analyse rigoureuse de tous les postes budgétaires.

Le montant du budget 2022 s’élève à 1 301 759$, soit une augmentation de 119 049$ par rapport à l’année précédente. La municipalité reçoit 490 562$ du gouvernement provincial par le biais de la Subvention de financement et de péréquation communautaires.

«Le budget de 2022 a requis une analyse complète et rigoureuse de tous les postes budgétaires. La municipalité doit faire face à des augmentations dans tous les services», explique-t-on dans un communiqué de presse.

La mairesse Thérèse Haché est heureuse de constater la bonne santé financière de la municipalité, qui sera regroupée au cours de la prochaine année avec les municipalités de Bertrand, de Maisonnette et de Saint-Léolin ainsi que les DSL de Poirier, Dugas, Anse-Bleue et une partie de New Bandon.

«Notre taux d’endettement devrait passer de 8.7% à 5.6% en 2022 bien en deçà du pourcentage maximum de 20% permis par la province.»