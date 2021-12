Autre investissement majeur à l’aéroport de Charlo

L’aéroport de Charlo continue graduellement sa remise à niveau alors que le gouvernement fédéral vient d’annoncer un investissement de 780 000$ pour l’achat de deux pièces d’équipement jugées indispensables pour l’entretien de ses pistes.

Du coup, la flotte d’équipement de l’aéroport de Charlo aura pratiquement été renouvelée en l’espace de quelques années.

Jeudi matin, le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a annoncé au nom de son gouvernement une contribution financière de 780 000$ envers l’aéroport restigouchois. Cette somme, puisée dans le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, servira à financer deux projets spécifiques, soit l’achat d’une niveleuse (410 000$) ainsi que d’une balayeuse de piste (370 000$). Ces deux pièces de machinerie sont qualifiées d’essentielles pour l’entretien et la sécurité de la piste. Elles remplaceront les anciens modèles qui avaient plus d’une trentaine d’années chacun.

Il s’agit du second investissement majeur du gouvernement cette année. Plus tôt ce printemps, un montant de 2,6 millions avait été annoncé afin d’améliorer le système électrique de l’infrastructure, remplacer le système d’éclairage de la piste et poser de nouvelles clôtures de contrôle de la faune.

«L’aéroport de Charlo est très important pour la population du Restigouche, qu’on pense uniquement aux nombreux vols de l’ambulance aérienne. Juste pour cela, ces investissements en valent la peine. Et on n’a même pas parlé de tout l’impact économique lié au tourisme et tous les autres vols nolisés (charters). L’aéroport est un acteur essentiel du développement économique pour le Restigouche», a indiqué le député.

Dans les faits, de janvier à novembre 2021 – donc pour une période écourtée de 11 mois –, on dénombre 131 vols pour l’ambulance aérienne uniquement. On parle donc d’une trentaine de vols de plus que l’an dernier.

Quelque 4,7 millions $ ont été investis par le fédéral dans cet aéroport au cours des quatre dernières années.

«C’est beaucoup d’argent, mais il faut dire qu’avec de l’équipement neuf comme ça, on devrait être bon pour un autre 20 à 25 ans», assure pour sa part le vice-président du conseil d’administration de la Régie régionale aéroportuaire, Brad Mann.

Qu’à cela ne tienne, ce dernier prévient qu’il n’a pas l’intention de cesser de frapper à la porte du gouvernement fédéral pour autant, le conseil d’administration ayant d’autres projets en tête afin d’améliorer l’infrastructure.

Maintenant, si ce dernier compte aller à la recherche d’autres fonds, il recherche également des avions. Car il faut dire qu’en dépit de ses bonnes performances – et particulièrement en temps de pandémie -, l’aéroport ne compte pas pour l’instant de transporteur régulier depuis le départ de PAL Airlines.

«On cherche encore et je dois dire qu’on est très près d’une entente. D’ailleurs, les investissements que nous avons faits récemment vont contribuer à rendre l’aéroport plus attrayant, car les compagnies demandent justement tout cela,une piste sécuritaire, bien entretenue, bien éclairée et un aéroport de qualité. On est donc prêt à les accueillir», indique ce dernier.

Autre bonne nouvelle

Outre l’injection de fonds du fédéral, la Régie régionale aéroportuaire de Charlo a de quoi se réjouir alors que désormais, tous les membres de la Commission de services régionaux financent équitablement l’aéroport.

Qui plus est, l’aéroport compte un contributeur de plus depuis quelques semaines alors que la Première nation autochtone d’Ugpi’ganjig (Eel River Bar) a décidé de devenir partenaire.

«C’est très important pour nous d’avoir l’appui de nos communautés, car ça démontre qu’ils croient dans son potentiel et qu’ils reconnaissent sa nécessité dans la région. Et on est vraiment content de voir que la Première nation d’Eel River Bar le réalise également et qu’elle a décidé de l’appuyer. Quand tout le monde embarque dans un projet et qu’ils travaillent ensemble, ça ne peut qu’être bénéfique», souligne M. Mann.