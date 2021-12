COVID-19: 95 nouveaux cas et deux autres décès

La Santé publique a signalé, jeudi, que 95 nouveaux cas de COVID-19 ont été dépistés dans la province. Le virus a également fait deux morts.

Seize personnes se trouvent à l’unité de soins intensifs et 43 autres personnes sont hospitalisées, ce qui signifie qu’il y a 59 personnes à l’hôpital. Douze personnes sont sous respirateur artificiel. Une personne âgée de moins de 19 ans est présentement hospitalisée.

Parmi les 59 personnes qui sont actuellement hospitalisées, 26 étaient à l’hôpital pour d’autres raisons et ont contracté la COVID-19, en raison d’éclosions dans des hôpitaux de Moncton, Saint-Jean et Miramichi, après avoir été admis. La plupart des gens infectés présentent de symptômes légers à modérés de la COVID-19.

Le virus a fait deux nouvelles victimes, soit une personne âgée de 90 ans ou plus dans la zone 1 (région de Moncton) et une personne âgée de 70 à 79 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean).

Le virus continue d’avoir des répercussions plus grandes chez les gens qui ne sont pas vaccinés.

«Nous constatons encore l’importance de se faire vacciner et d’obtenir le niveau de protection que cela nous procure, a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. «À l’heure actuelle, dans nos unités de soins intensifs, le taux de personnes non vaccinées est 30 fois plus élevé que le taux de personnes vaccinées. »

Quelque 81,8% des gens admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et 87% ont reçu leur première dose.

Parmi les cas annoncés jeudi, 30 sont dans la région de Fredericton, 27 dans celle de Moncton, 20 dans la Miramichi et 17 dans la région de Saint-Jean.

Il y a 691 cas actifs dans la province, en très grande majorité dans le sud. Il y a seulement 23 cas dans tout le nord (Péninsule, Chaleur, Restigouche et Madawaska).