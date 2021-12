Revendications autochtones: le gouvernement accusé de «semer la discorde»

Le premier ministre Blaine Higgs soutient toujours que la poursuite des chefs wolastoqiyik menace les propriétés privées des gens du N.-B., même si leurs revendications les excluent. L’opposition accuse le gouvernement de tordre les faits pour semer la discorde.

Les libéraux et les verts ont accusé M. Higgs de déformer la réalité pour semer la peur et diviser la population jeudi, au lendemain d’une conférence de presse du gouvernement visant à répondre à la poursuite des chefs des six communautés wolastoqey du N.-B.

Cette poursuite est une revendication de titres ancestraux sur les terres de la Couronne. Elle a été modifiée mardi pour inclure les géants de l’industrie forestière et Énergie NB.

Les chefs demandent aux entreprises et aux gouvernements fédéral et provincial d’indemniser la Nation Wolastoqey pour les opérations commerciales réalisées sur ses terres et d’avoir le droit d’en négocier l’exploitation à l’avenir.

Accompagné de deux ministres, le premier ministre Blaine Higgs a affirmé mercredi que les chefs autochtones veulent «contrôler» les terres du Nouveau-Brunswick et celles des entreprises forestières.

Il a aussi affirmé que la poursuite n’exclut pas les résidences privées des citoyens de la province.

«C’est une situation qui concerne chaque propriétaire foncier dans notre province, pour le moment quelques-uns sont ciblés, mais beaucoup d’autres ne sont pas exclus.»

En fait, l’avis de poursuite identifie clairement les terres visées qui appartiennent aux entreprises forestières et aux gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick, et semble exclure de façon explicite toute autre propriété qui appartiendrait à de simples habitants de la province.

Le procureur général et ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh J. Flemming, a réaffirmé la version des faits du premier ministre pendant la période de questions jeudi.

«Encore et encore des gens affirment que “la poursuite n’a rien à voir avec les terres privées, ce n’est pas notre intention”. Eh bien, je demande respectueusement aux Wolastoqey d’amender leur avis de poursuite pour exclure les citoyens privés et leurs propriétés.»

Un autre son de cloche

Le chef libéral Roger Melanson s’est gardé d’accuser le premier ministre de mentir à la population, mais il a affirmé que les informations présentées par Blaine Higgs n’étaient pas véridiques.

«C’est évident que l’objectif du premier ministre était de faire des énoncés de peur, d’essayer de créer de la confusion, (et) de dire aux gens que ce matin, lorsqu’ils se réveillent, leur maison est à risque – ce n’est pas vrai, pas vrai du tout.»

Le chef du Parti vert, David Coon, estime que ce genre de revendication ne devrait pas surprendre le gouvernement.

Il affirme que la Première Nation malécite du Madawaska a déjà été indemnisée pour des revendications semblables devant les tribunaux. La communauté a obtenu un dédommagement de 145 millions $, et on lui a décerné des terres situées ailleurs dans la province plutôt que celles situées dans la ville d’Edmundston.

«Alors personne ne devrait s’inquiéter de tout ceci», a dit David Coon.

Il a affirmé qu’il était «fâché» que le premier ministre tente de «semer la discorde» entre les peuples autochtones et le reste des habitants de la province.