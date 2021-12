Travis Cormier pour le retour du Festival de la patate de Grand-Sault

L’artiste néo-brunswickois Travis Cormier, ainsi que les formations Big Wreck et Rik Reese Band seront en vedette lors du 60e Festival régional de la patate de Grand-Sault qui aura lieu du 30 juin au 3 juillet.

«Nous sommes super contents de ce que la présence de ces artistes signifie pour notre festival, surtout après une pause de deux ans. Pour plusieurs, moi compris, ce sera le premier concert auquel j’assisterai depuis plus de deux ans. Je m’attends à ce que ce soit reçu très positivement par la population», s’est réjoui le coordonnateur de la programmation musicale du festival, David Raines.

Le spectacle de Rik Reese Band sera présenté le 30 juin, lors de la soirée gratuite du festival. Selon les organisateurs, le groupe saura plaire aux amateurs de musique country et rock.

De son côté, Travis Cormier montera sur scène le 1er juillet. Plusieurs connaissent le jeune artiste en raison de son passage à l’émission La Voix en 2016. Il s’était même rendu jusqu’en finale.

Dernièrement, l’artiste de Moncton a lancé un mini-album de cinq chansons intitulé, Where’s Time Gone.

«Nous avions comme objectif d’avoir des artistes qui étaient tout de même connus du grand public alors le nom de Travis Cormier est revenu souvent dans les discussions», a déclaré David Raines.

Finalement, le dernier groupe à offrir une prestation, Big Wreck, saura plaire aux amateurs de musique hard rock. La formation canado-américaine sera précédée d’un groupe de la région, Big Shiny Maple, qui n’avait que de bons mots à propos de cette formation.

«On nous avait demandé d’être la tête d’affiche pour l’une des soirées, mais quand on a su que c’était Big Wreck qui allait venir jouer le samedi soir, ç’a été impossible pour nous de ne pas ouvrir pour eux autres. C’est un honneur», a mentionné Louis St-Amand, l’un des membres du Big Shiny Maple.

De plus, les concerts principaux seront suivis de soirées dansantes avec DJ Jigs.

«Il a captivé les foules un peu partout dans le monde, que ce soit à Miami, Osaka, Madrid, Dubaï, New York, entre autres. Nous sommes très heureux de l’avoir parmi nous», a ajouté M. Raines.

Pour le moment, il est prévu que les activités et événements en lien avec le festival aient lieu sur le boulevard Broadway. Cependant, si le nombre de visiteurs est plus important qu’anticipé, David Raines a indiqué que l’option de transporter le tout dans le stationnement arrière du Centre E. & P. Sénéchal a aussi été envisagée.

«Nous voulons garder l’événement sur la Broadway, mais, en même temps, nous voulons avoir le plus de gens possible. Alors, nous sommes ouverts à le changer d’endroit également.»

«On aimerait bien avoir une foule d’environ 5000 personnes, mais des gens de l’industrie, qui connaissent bien ces groupes, semblent croire qu’on a le potentiel d’attirer le double ou même le triple de ce nombre. Si c’est le cas, on n’aura peut-être pas le choix de déménager le festival au Centre E. & P. Sénéchal ou du moins une partie. On verra en temps et lieu.»

Une chose est certaine, pour des raisons de sécurité en lien avec la COVID-19, les activités auront lieu à l’extérieur.

Notons qu’une liste plus exhaustive de toutes les activités qui auront lieu lors du festival sera dévoilée d’ici quelques semaines. Il a été confirmé que le festi-bière allait être de retour.