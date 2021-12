739 tonnes d’engins de pêche retirées des eaux canadiennes

Près de 739 tonnes d’engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés et l’équivalent de 118 kilomètres de cordage ont été retirés des eaux canadiennes de l’Atlantique et du Pacifique depuis 2019, annonce le ministère des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Lancé en 2019, le Fonds pour les engins fantômes a permis au gouvernement fédéral d’investir 8,3 millions $ jusqu’à maintenant pour retirer les débris de pêche de l’océan. Un montant supplémentaire de 10 millions $ a été inclus dans le budget fédéral pour 2021-2022.

Selon Pêches et Océans Canada, près de 84% des engins récupérés étaient des pièges ou des casiers couramment utilisés pour la pêche au homard et au crabe, alors qu’environ 16% étaient des filets ou des palangres provenant de diverses pêches. Des engins abandonnés provenant de sites aquacoles non opérationnels ont également été récupérés sur les côtes du Pacifique et de l’Atlantique.

Un total de 37 projets au pays ont reçu du financement en 2021, dont quatre au Nouveau-Brunswick. Dans la province, un peu plus de 1 million $ a été investi dans des projets de récupération d’engins fantômes.

L’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens, basée à Shippagan, a reçu 685 000 $ pour gérer deux projets dans le sud du golfe du Saint-Laurent, la Première nation d’Esgenoopetitj a reçu 120 000$ pour effectuer des travaux dans la baie de Miramichi, alors que le Conseil de conservation de la Nation malécite en a reçu 140 224$ pour un projet de nettoyage dans la baie de Fundy.

Blue Ocean Gear Inc, une entreprise des États-Unis, a reçu 150 000$ pour déployer une technologie de suivi des engins de pêche.

Pêche et Océans Canada détermine actuellement les zones pour de futures activités de retrait et de recyclage des engins fantômes dans les collectivités du nord du Canada. Le Ministère analyse également les données du nouveau Système de déclaration des engins de pêche, qui a été lancé en juin 2021, afin de mieux comprendre l’ampleur des pertes d’engins au Canada.