COVID-19: un maximum de 20 personnes dans les partys de Noël

Le gouvernement provincial a dévoilé, vendredi après-midi, son plan pour freiner la propagation de la COVID-19 durant la période des fêtes et le reste de l’hiver.

Un système comprenant trois niveaux de restrictions remplacera celui de couleurs utilisées jusqu’ici.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a indiqué que nous serons dans le premier niveau de restrictions à compter de samedi soir.

Ce niveau comprend les mesures actuelles, mais la limite des mêmes 20 contacts est remplacée par une directive qui interdit les regroupements informels de plus de 20 personnes à l’intérieur des maisons et de plus de 50 personnes à l’extérieur. Il impose aussi le port du masque à l’extérieur lorsque la distanciation physique est impossible et dans les endroits publics où les preuves de vaccination ne sont pas exigées, comme les centres commerciaux, les épiceries, les salons de coiffure et les spas.

La ministre suggère fortement aux personnes non vaccinées d’éviter les regroupements intérieurs, puisqu’ils sont beaucoup plus à risque d’attraper le virus et de développer des symptômes graves.

La santé publique utilisera ensuite différents critères tels que le nombre de cas actifs, la hausse des nouveaux cas et les hospitalisations pour déterminer si un changement de niveau est nécessaire.

Les deuxième et troisième niveaux comprennent des mesures plus restrictives, y compris le retour de la bulle familiale, une réduction du nombre de personnes permises dans les regroupements intérieurs et extérieures, une réduction du nombre de personnes permises dans les endroits publics comme les restaurants, et une interdiction d’entrer ou de sortir de certaines régions de la province.

«Nous voulons un équilibre entre la protection de notre santé mentale et la protection de notre santé physique», a rappelé l’hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell.

Il n’y aura aucun changement dans les écoles, ni aux frontières.

La province a enregistré 97 nouveaux cas vendredi et 75 rétablissements. Il y a 711 cas actifs.

La pandémie a également fait deux nouvelles victimes.

La troisième dose du vaccin sera accessible aux gens âgés de 50 et plus la semaine prochaine.

Il est possible de fixer un rendez-vous pour les enfants âgés de cinq à 11 ans afin qu’ils se fassent vacciner dans les cliniques ou les pharmacies de la province.

Quelque 55 Néo-Brunswickois s’isolent actuellement à leur domicile, parce qu’ils arrivent de pays aux prises avec le variant Omicron.