Grand-Sault veut organiser plus d’activités et d’événements majeurs 

La Municipalité de Grand-Sault s’est entretenue avec divers citoyens cette semaine dans l’optique de former un comité responsable de la planification d’un plus grand nombre d’activités et d’événements sociaux sur son territoire.

C’est le conseiller municipal David Raines qui pilote ce dossier, lui qui est bien connu dans la région pour son engagement dans sa communauté, notamment avec le Festival régional de la patate.

Il reconnaît que bien des gens des environs ont déploré le manque de nouvelles activités à Grand-Sault, ce qui l’a incité à entreprendre des démarches pour former ledit comité.

«On parle ici d’activités pour les gens de la région, mais aussi d’autres événements qui auraient le potentiel d’attirer des touristes. On a donc saisi la chance d’inviter la population afin de parler d’événements qu’ils aimeraient voir se réaliser.»

M. Raines s’est réjoui des diverses suggestions des gens qui ont pris part à la rencontre.

«Il y a plusieurs bonnes idées qui sont sorties de cette soirée. Nous avons comme objectif d’organiser une autre rencontre en janvier afin de dresser un plan de ce qui peut être fait pour le reste de l’hiver jusqu’à l’été. Nous voulons commencer ça le plus tôt possible.»

Même si le comité entend accentuer son offre d’activités plus mineures, David Raines n’a pas écarté la possibilité d’organiser de plus gros événements, à l’image du Festival de la patate.

«Nous voulons avoir des activités qui ont un minimum de planification, mais nous voulons aussi faire des choses de plus grande envergure. Nous avons beaucoup de potentiel avec certains de nos atouts. Je pense, par exemple, aux chutes de Grand-Sault pendant la période printanière. C’est tout un spectacle à voir. On voit le potentiel d’organiser quelque chose à ce moment. On ne parle pas nécessairement d’organiser quelque chose en 2022, mais en 2023, c’est une possibilité.»

«Il y a aussi l’automne qui nous offre de très beaux paysages. Il y a certainement quelque chose qui pourrait nous permettre de tirer profit de cette saison.»

Quoi qu’il en soit, M. Raines dit croire que le rôle du comité sera en constante évolution, que ce soit en raison des idées proposées ou de nouvelles personnes qui se grefferont au groupe au fil du temps.

«Avec un bon nombre d’activités, nous pourrons remplir notre calendrier d’événements pour l’année. On ne dit pas que nous aurons un événement spécial tous les mois, mais il sera plus facile de coordonner la tenue de nos activités avec celles qui sont déjà existantes. Dans cette optique, on invite les gens à se joindre à nous, car on ne peut jamais avoir trop de bénévoles.»

Pour sa part, le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, s’est réjoui de cette initiative.

«C’est bon pour l’organisation de nouvelles activités, mais ça va aussi nous donner la chance de faire un répertoire afin d’informer les gens de ce qui se passe à Grand-Sault. On espère que ça viendra ajouter une nouvelle dynamique dans l’organisation d’événements dans la municipalité.»