Importante saisie à Saint-Jean

L’Unité des crimes majeurs, les Services de patrouille, ainsi que le Groupe des crimes de rue de la Force policière de Saint-Jean ont procédé mercredi à une importante saisie de stupéfiant et d’argent.

Munis de mandats de perquisition, les policiers ont investi deux résidences situées sur l’avenue Rothesay et sur l’avenue Woodlawn, dans l’est de la ville portuaire.

Un homme de 52 ans et une femme de 50 ans ont tous deux été placés en détention et font face à de nombreuses accusations, notamment de possession d’une substance contrôlée, de trafic d’une substance contrôlée et de possession de biens criminellement obtenus.

Les deux accusés ont comparu en Cour provinciale jeudi, avant de retourner derrière les barreaux.

Les accusés seront de retour devant le tribunal en début de semaine prochaine.

Les policiers continuent d’examiner les articles saisis et estiment que le montant pourrait avoir une valeur marchande d’environ 140 000$.