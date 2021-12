Isabelle Godin nommée directrice des déchets solides dans Kent

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Commission de services régionaux (CSR) de Kent vient de nommer Isabelle Godin à titre de directrice des déchets solides.

Isabelle Godin fait partie de l’équipe de la CSR de Kent depuis 2015, d’abord en tant que coordonnatrice en éducation et spécialisation du public, puis à titre de directrice générale adjointe depuis janvier 2021, position qu’elle conserve en plus d’accepter ses nouvelles responsabilités au dossier des déchets solides.

La présidente de la commission, Pierrette Robichaud, a indiqué que Mme Godin sera libérée de certaines fonctions qu’elle occupait, dont les communications, pour lui permettre d’accomplir ses nouvelles tâches. Nicholas Berry a récemment été nommé coordonnateur des relations publiques de l’organisme.

«Isabelle connaît tellement bien le dossier des déchets solides», explique Pierrette Robichaud. Au cours de ses premières années au sein de la commission, les tâches d’Isabelle Godin étaient reliées à l’éducation et la sensibilisation des citoyens face au recyclage, au compostage et au tri des déchets à domicile. Elle remplace ainsi Éric Demers qui a occupé la direction des déchets solides pour les 14 dernières années.

Les connaissances et l’expérience de Mme Godin devraient lui permettre de rapidement prendre sa place dans ce secteur. Elle voit d’ailleurs l’avenir d’un bon œil avec l’annonce récente d’une nouvelle législation par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour la mise en place d’un programme de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages et les produits de papier.

La principale intéressée précise que ce projet n’est encore qu’au stade embryonnaire.

«La législation a été adoptée en octobre pour entamer les démarches. Ils s’attendent que le processus ne soit complété qu’en 2023. Le gouvernement est en train de travailler avec l’industrie pour déterminer comment ils vont mettre en place une responsabilité accrue sur des produits de papier, d’emballage», explique la nouvelle directrice des déchets solides.

«Il y a encore beaucoup de questions qui planent autour de cette législation, fait part la gestionnaire. Ça veut aussi dire que plus de produits pourront être recyclés, dont certains plastiques qui ne sont pas acceptés présentement.»

Elle indique que c’est une façon de responsabiliser les producteurs pour les emballages et produits en papier, parfois inutiles.

De plus, un éventuel plan stratégique sur la gestion des déchets solides au Nouveau-Brunswick est en voie d’être publié, possiblement en 2022. Le but est d’offrir un service équitable et équivalent à tous les résidents de la province.

Isabelle Godin fait remarquer que presque toutes les régions du Nouveau-Brunswick n’ont pas de collecte organique séparée des autres déchets. Le futur plan stratégique, selon elle, ne va pas seulement améliorer la gestion des déchets à long temps, mais aussi la gestion de la collecte qui représente un coût en bout de ligne.

«On veut éviter que le payeur de taxes en souffre davantage», ajoute-t-elle.