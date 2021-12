COVID-19: 77 nouveaux cas, 66 rétablissements

Quelque 77 nouveaux cas de COVID-19 ont été dépistés au Nouveau-Brunswick, samedi, et 66 personnes se sont rétablies. Il y a maintenant 722 cas actifs dans la province.

La majorité des cas se retrouvent encore une fois dans les régions de Moncton, Saint-Jean, Fredericton et Miramichi.

Seize personnes se trouvent aux soins intensifs et 35 autres sont à l’hôpital, ce qui porte à 51 le nombre total de personnes hospitalisées. Du nombre de personnes hospitalisées, 27 ont plus de 60 ans. Dix personnes sont sous ventilateur. Une personne âgée de 19 ans ou moins est actuellement hospitalisée.

Dix-huit des 51 personnes ont été admises au départ pour d’autres raisons et ont contracté la COVID-19 à cause d’éclosions dans les hôpitaux de Moncton, de Saint-jean et de Miramichi. La plupart des personnes infectées ont actuellement des symptômes légers à modérés de COVID-19.

À compter de 23h59 samedi soir, le Nouveau-Brunswick entrera dans la phase 1 du système d’alerte exposé dans le plan d’action de la province pour l’hiver. Il s’agit de la phase la moins restrictive des trois phases.

Parmi les mesures en vigueur au cours de la phase 1, mentionnons le port du masque à l’extérieur lorsqu’il n’est pas possible de maintenir la distanciation physique ainsi que la distanciation physique dans les lieux publics intérieurs qui ne demandent pas une preuve de vaccination, comme les commerces de détail, les centres commerciaux, les salons et les spas. Ces lieux peuvent décider de mettre en œuvre des mesures de distanciation physique ou exiger une preuve de vaccination de tous les clients.

Un nombre maximum de 20 personnes a le droit de participer à des rassemblements informels du ménage à l’intérieur et de 50 personnes dans le cas de rassemblements informels à l’extérieur. En raison du plus grand risque associé au fait de ne pas être vacciné, il est recommandé que les personnes non vaccinées qui sont admissibles à un vaccin n’assistent pas aux rassemblements du ménage.

Vaccins

Santé publique a signalé aujourd’hui que 81,9% des Néo-Brunswickois admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19 et que 87,1% ont reçu leur première dose d’un vaccin.

Les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les membres du personnel scolaire peuvent fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel si six mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose.

L’admissibilité à la dose de rappel sera élargie la semaine prochaine pour englober les personnes qui ont 50 ans et plus. Au cours des semaines à venir, l’admissibilité sera élargie pour englober les personnes de 40 ans et plus, suivies de tous les autres Néo-Brunswickois.