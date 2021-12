COVID-19: 195 nouveaux cas et 153 rétablissements durant le week-end

Depuis samedi soir à 23h59, tout le Nouveau-Brunswick est entré dans la phase 1 du nouveau système d’alerte de la province pour l’hiver, alors qu’un total de 195 cas a été annoncé ce week-end. Il y a actuellement 752 cas actifs.

Un total de 77 cas ont été répertoriés samedi, et 118 nouveaux cas ont été annoncés dimanche. La zone 3 (Fredericton et l’ouest du NB) est la plus touchée avec 75 cas, dont 24 chez des personnes âgées de 19 ans et moins.

Les régions de Moncton (35 cas) et de Saint-Jean (40 cas) continuent aussi de connaître un nombre élevé d’éclosions. Les trois grandes villes de la province demeurent aussi les régions avec le plus grand nombre de cas actifs, soit 180 dans la zone 1 (région de Moncton), 187 dans la zone 2 (région de Saint-Jean) et 223 dans la zone 3 (région de Fredericton).

Un total de 163 personnes se sont rétablies de la COVID-19 ce week-end. Selon la Santé publique, 82% des personnes admissibles, soit ceux âgées de 5 ans et plus, sont pleinement vaccinés et 87,3% ont reçu une première dose.

Toujours selon la Santé publique, 46 personnes sont hospitalisées, dont 16 aux soins intensifs. Du nombre de personnes hospitalisées, 22 ont plus de 60 ans et une est âgée de moins de 19 ans. Neuf personnes sont sous ventilateur. Quatorze des 46 personnes ont été admises au départ pour d’autres raisons et ont contracté la COVID-19 à cause d’éclosions dans les hôpitaux de Moncton, de Saint John et de Miramichi.

La plupart des personnes infectées ont actuellement des symptômes légers à modérés de COVID-19.

Phase 1 du système d’alerte

Le nouveau plan d’action pour l’hiver a été annoncé la semaine dernière par le gouvernement provincial. Les mesures en vigueur au cours de la phase 1 comprennent le port du masque à l’extérieur lorsqu’il n’est pas possible de maintenir la distanciation physique ainsi que la distanciation physique dans les lieux publics intérieurs qui ne demandent pas une preuve de vaccination, comme les commerces de détail, les centres commerciaux, les salons et les spas. Ces lieux peuvent décider de mettre en œuvre des mesures de distanciation physique ou exiger une preuve de vaccination de tous les clients.

Un total de 20 personnes a le droit de participer à des rassemblements informels à l’intérieur et des rassemblements informels de 50 personnes sont permis à l’extérieur. La province recommande que les personnes non vaccinées n’assistent pas aux rassemblements d’un ménage.