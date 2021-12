Un nouveau conseil d’administration à la tête de l’AFMNB

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) est désormais dotée d’un nouveau conseil d’administration.

Réunis tout le week-end dans le cadre de leur assemblée générale annuelle, les membres de l’AFMNB ont confié à Yvon Godin le mandat de présider l’organisme qui représente 50 municipalités francophones et bilingues à travers la province.

L’actuel maire de Bertrand ne sera pas en terrain inconnu, puisqu’il occupait déjà sur une base intérimaire le poste de président depuis le printemps dernier.

«Je suis enthousiaste de poursuivre le travail au service des membres. Beaucoup d’éléments restent à déterminer pour l’avenir de la réforme, et les prochains mois seront très chargés et décisifs. Je suis engagé à travailler étroitement avec l’équipe du ministre Allain, en consultation avec nos membres et les organismes de la communauté acadienne, pour faire de cette réforme une réussite pour nos communautés», a affirmé par voie de communiqué Yvon Godin.

Lisa Parent, la mairesse de Rivière-Verte et Kassim Doumbia, maire de Shippagan, accèdent quant à eux à la 1re et 2e vice-présidence de l’AFMNB.

Si l’organisme a récemment salué l’ambitieux plan de réforme de la gouvernance locale, sa nouvelle vice-présidente avait plutôt mal digéré la décision de Fredericton de fusionner Rivière-Verte avec les municipalités de Saint-Léonard et de Sainte-Anne-de-Madawaska et les DSL avoisinants.

Le mandat des trois nouveaux élus est d’une durée de deux ans. Il pourrait toutefois être de plus courte durée en raison de la tenue d’élections prévues à l’automne 2022 dans les municipalités qui seront nouvellement créées.

Les postes de représentants régionaux de l’AFMNB seront occupés par Jean-Pierre Ouellet (Nord-Ouest), Mario Pelletier (Restigouche), Rachel Boudreau (Chaleur), Jules Haché (Péninsule acadienne), Aldéo Saulnier (Kent) et par Louise Landry (Sud-Est).

Le conseil d’administration de l’AFMNB est complété par Yvon Lapierre, maire de Dieppe, qui agira à titre de représentant des cités.

L’AFMNB a décerné le Prix Louis-J.-Robichaud à Léopold Belliveau, le tout premier francophone élu maire de la Ville de Moncton. – Gracieuseté

La Ville de Dieppe et Léopold Belliveau honorés par l’AFMNB

La Ville de Dieppe et Léopold Belliveau ont tous deux été honorés samedi soir par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) lors du banquet tenu en marge de son congrès annuel.

L’organisme, qui regroupe 50 municipalités francophones et bilingues au Nouveau-Brunswick, a décerné le Prix Jean-Jacques-Roy Excellence innovation municipale à la Ville de Dieppe pour la restauration de la Maison Doiron.

La municipalité avait fait l’acquisition en 2016 de la demeure ancestrale acadienne ayant été construite par Joseph Doiron et qui s’est transmise de génération en génération depuis 1841.

L’AFMNB a également décerné lors du même banquet le Prix Louis-J.-Robichaud à Léopold Belliveau, tout premier francophone élu maire de la Ville de Moncton en 1989.

Ce prix vise à souligner la contribution exceptionnelle d’un ancien élu municipal au développement de sa collectivité, de sa région et de la province.

Réputé ardent défenseur du fait français, M. Belliveau a servi la communauté à titre de maire durant trois mandats consécutifs, soit de 1988 jusqu’à 1998.

Au total, le lauréat du prix a été membre du conseil municipal de la Ville de Moncton durant près de trente années.

Léopold Belliveau est également reconnu pour ses qualités en leadership et son rôle dans le rapprochement des deux communautés linguistiques dans la Ville de Moncton.

La réforme de la gouvernance locale au coeur des discussions au congrès de l’AFMNB

Sans trop grande surprise, c’est l’importante réforme de la gouvernance locale qui a animé les discussions lors du congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

L’événement, qui s’est tenu tout le week-end à Moncton, a rassemblé bon nombre d’acteurs du monde municipal au Nouveau-Brunswick.

«Le taux d’acceptabilité de cette réforme demeure toujours élevé chez nos membres, même s’il y a des craintes dans certaines régions où l’on accepte un peu mal l’idée des regroupements», a souligné Yvon Godin, le nouveau président de l’organisme, à la clôture du congrès.

«Il y a eu plusieurs bonnes discussions et explications au sujet de la réforme de la gouvernance locale durant la fin de semaine, je crois que ceux qui avaient des craintes ont été rassurés lors du congrès», a ajouté le maire du village acadien de Bertrand.

Les municipalités souhaitent bien évidemment que les gouvernements locaux affectés par des regroupements reçoivent les ressources adéquates de la part du gouvernement provincial pour assurer la transition.

«Les gouvernements locaux auront besoin de soutien financier et technique pour accomplir les regroupements. Il y aura beaucoup de changements à faire pour harmoniser les procédures et processus de gestion interne des municipalités. On demande que les municipalités aient les outils et appuis pour faire ces changements», a souligné le président de l’AFMNB.

Les membres espèrent de plus que l’organisme sera présent afin d’apporter un soutien complémentaire à ses municipalités membres.

Si le dossier prioritaire au sein de l’AFMNB reste cette importante réforme du monde municipal, les questions touchant l’immigration francophone et les hausses des primes d’assurances dommages ont également fait l’objet de discussions entre les congressistes.

«Les assurances des municipalités sont maintenant l’affaire d’entreprises multinationales… Il y a depuis deux ou trois ans des augmentations incroyables en raison de sinistres comme ceux survenus récemment dans l’Ouest canadien. Tout ce qui passe ailleurs a des impacts sur nos primes», a expliqué à ce sujet Yvon Godin.

«L’AFMNB a reçu le mandat de mener certaines vérifications afin de s’assurer que les municipalités paient des primes d’assurances qui sont justifiées et de trouver des solutions pour voir ces primes se stabiliser», a ajouté le président de l’organisme.

En matière d’immigration, l’AFMNB dit vouloir appuyer les démarches des municipalités dans la mise en œuvre d’initiatives visant à promouvoir l’accueil et la rétention de nouveaux arrivants francophones dans les communautés.