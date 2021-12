Belledune: Maritime Iron ira voir ailleurs

Le projet était porteur d’espoir: l’aménagement à Belledune d’une usine de production de fer au montant de 1,5 milliard $ menant à la création de 1300 emplois lors de sa construction et de 200 emplois permanents par la suite.

Jusqu’au milieu de l’année 2020, l’entreprise torontoise Maritime Iron avait bon espoir de s’installer à Belledune, village portuaire situé à mi-chemin entre Campbellton et Bathurst.

Le projet avait de quoi faire saliver une région qui se relève à peine de la fermeture de la fonderie Brunswick survenue à la fin de l’année 2019, entraînant avec elle la perte d’un peu plus de 400 emplois.

Mais le retrait d’Énergie NB du projet au printemps 2020 avait déjà forcé de Maritime Iron à mettre toute l’opération en mode pause.

Le démantèlement des installations de l’ancienne fonderie Brunswick et le refus d’Ottawa d’aider à prolonger la durée de vie de la centrale de Belledune au-delà de l’année 2030 auraient pu laisser croire à une relance du projet Maritime Iron.

Or, il n’en est rien, selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle.

«Les plans actuels de Maritime Iron sont axés sur le développement du projet aux États-Unis», a clairement laissé savoir Greg McKenzie, le PDG de l’entreprise.

La disponibilité prochaine des immenses terrains industriels appartenant à la société Glencore et l’avenir plus qu’incertain de la centrale de Belledune que convoitait Maritime Iron ne feront pas en sorte de relancer le projet d’une usine de production de fer.

«Maritime Iron a toujours considéré que l’emplacement de Belledune était logistiquement avantageux pour le traitement du fer et que la centrale électrique de Belledune était affaiblie par la réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre», a tenu à rappeler Greg McKenzie.

Selon lui, le projet de Belledune est bel et bien mort de sa belle mort.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, le gouvernement du Nouveau-Brunswick estime qu’il n’y a pas de mise à jour à faire dans le dossier Maritime Iron.

Énergie NB a pour sa part souligné ne pas vouloir mener de nouvelles discussions avec l’entreprise ontarienne afin de lui refiler ses installations de la centrale de Belledune, même si l’avenir de celle-ci s’annonce plutôt sombre.

Le maire de Belledune n’entrevoit tout de même pas de jours difficiles pour sa communauté qui compte environ 1400 âmes.

«La province et les régions comme la nôtre doivent se tourner vers des projets de développement économique qui sont plus écologiques et beaucoup plus respectueux de l’environnement», a souligné Paul Arseneault,

Selon lui, le gouvernement fédéral a clairement laissé entendre au cours des derniers mois que le financement de projets serait beaucoup plus ardu lorsque ceux-ci n’ont pas de vertus écologiques.

«Nous en sommes rendus à un point où nous savons qu’il faut faire les choses autrement, que les projets d’entreprises qui ne respectent pas les standards environnementaux sont voués à une mort avant même de débuter», a ajouté le maire de Belledune.

Le député provincial de la circonscription de Restigouche-Chaleur déplore cet autre rendez-vous économique manqué dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick.

«On sent que le gouvernement laisse tomber les projets d’entreprise dans notre région alors qu’il porte attention à des projets semblables dans le sud de la province», a affirmé Daniel Guitard.

«Avec la poursuite des discussions avec Maritime Iron et la réalisation de projets utilisant des granulés de bois, peut-être que la centrale de Belledune aurait pu opérer pendant encore longtemps plutôt que de devoir fermer dans 10 ans», a ajouté le député libéral.

«Si le gouvernement Higgs peut arrêter les réunions et enfin passer à l’action…»