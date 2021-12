Comment gérer l’anxiété liée aux dépenses des Fêtes?

Lorsque novembre est arrivé, Sabina Wex a commencé à se sentir anxieuse à l’idée d’acheter des cadeaux pour l’imminente saison des Fêtes.

«Avec la forte inflation, les choses semblent tellement plus chères qu’elles ne l’étaient auparavant», a déclaré la femme âgée de 26 ans qui est propriétaire de Sabina Wex Consulting, une agence de relations publiques, établie à Toronto.

Depuis que le budget de Mme Wex a augmenté l’an dernier pour faire face à la hausse des coûts de l’épicerie, des vêtements et de tout le reste, elle a eu davantage de difficulté à se préparer pour les dépenses des Fêtes.

«Je suis un peu dans un endroit étrange où je me questionne: devrais-je simplement dépenser l’argent que je veux dépenser parce que le coût de la vie pourrait seulement augmenter ou devrais-je faire plus attention à cela cette année», a-t-elle déclaré.

Mme Wex a noté qu’elle achetait plus de cadeaux cette année parce que ses amis et sa famille sont enfin vaccinés et qu’ils sont plus à l’aise de se rencontrer en personne pour les vacances qu’ils ne l’étaient l’année dernière.

«Cela met beaucoup de pression pour en faire une très belle saison des Fêtes», a-t-elle dit.

Alors que de nombreuses personnes à cette période de l’année peuvent se sentir stressées à l’idée de magasiner pour les Fêtes, un nouveau sondage en ligne réalisé par Coast Capital Savings Federal Credit Union suggère que les jeunes Canadiens se sentent particulièrement accablés.

Selon le sondage, 67% des Canadiens âgés de 18 à 34 ans estiment que les dépenses des Fêtes exerceront une pression sur leurs finances, comparativement à 62% des 35 à 54 ans et 42% des 55 ans et plus.

Les jeunes Canadiens sont également plus susceptibles que leurs homologues plus âgés de dire qu’ils prévoient que les dépenses des Fêtes les amèneront à s’endetter de 100 à 500$ sur leurs cartes de crédit et à retarder leurs objectifs financiers à long terme, comme épargner pour l’achat d’une maison, pour la retraite ou pour des dépenses générales de 2022.

La meilleure chose à faire pour atténuer l’anxiété liée aux dépenses des Fêtes et éviter les dettes de carte de crédit est de planifier, a déclaré Jarrett Holmes, planificateur financier chez Ironshield Financial Planning à Winnipeg.

Donc, si vous savez que vous allez dépenser environ 500$ en décembre en cadeaux des Fêtes, par exemple, alors c’est une bonne idée de mettre de côté environ 50$ par mois de janvier à novembre.

«Beaucoup de gens vont en fait mettre de côté un compte d’épargne et attribuer un surnom à un compte, comme des dépenses des Fêtes», a-t-il mentionné, ce qui peut créer une certaine distance psychologique avec l’argent et empêcher les gens de le dépenser à l’avance.

Lorsqu’il est trop tard dans l’année pour utiliser cette stratégie, M. Holmes conseille de fixer une limite financière aux cadeaux.

Au lieu d’aller au centre commercial ou en ligne avec l’idée que vous allez magasiner et acquérir quelque chose à offrir à une personne en particulier, une contrainte de dépenses peut vous aider à vous assurer que vous n’achetez pas plus que ce que vous pouvez raisonnablement vous permettre.

Et, si cela est difficile à gérer, certaines personnes trouvent que l’achat de cartes-cadeaux les aide à respecter leur limite de dépenses, a indiqué M. Holmes.

Cependant, si vous achetez des cadeaux en ligne, il peut être sage de conserver les articles dans le panier pendant plus de 24 heures pour vous assurer que vous ne faites pas d’achats impulsifs que vous pourriez regretter plus tard, a-t-il déclaré.

Enfin, si vous vous sentez anxieux à propos du magasinage des Fêtes et que cela est spécifiquement lié aux dépenses, parlez-en à vos amis et à votre famille.

«Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas la seule personne à ressentir cela, a noté M. Holmes. Ils pourraient en fait être soulagés de savoir qu’ils ne sont pas seuls.»

Mme Wex et certains de ses amis ont eu des conversations franches sur la façon dont la hausse du coût de la vie a affecté leurs finances et leurs achats des Fêtes.

«Beaucoup de mes amis sont de jeunes professionnels comme moi et nous ressentons tous la pression», a-t-elle affirmé.

«Certains d’entre nous ont décidé qu’au lieu de nous offrir des cadeaux, nous partagerons une bouteille de vin pendant une soirée, sortirons dîner ensemble ou réserverons une escapade pour plus tard dans l’année et estimerons que cela est le cadeau», a-t-elle ajouté.