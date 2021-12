COVID-19: 69 nouveaux cas mardi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a recensé 69 nouveaux cas de COVID-19, mardi.

Pour seulement la deuxième fois au cours des huit derniers jours, aucun mort ne s’ajoute au bilan provincial, qui demeure à 136 depuis le début de la pandémie.

Au cours des sept derniers jours, 620 cas de COVID-19 ont été comptabilisés dans la province, contre 512 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 21%.

Encore une fois, c’est dans la région de Fredericton où le plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 a été diagnostiqué mardi, soit 27.

Un total de 15 cas ont été recensés dans la région de Saint-Jean, 12 dans le Grand Moncton, cinq dans le Madawaska-Victoria, deux dans le Restigouche et huit dans la région de Miramichi.

Quarante-et-un des 69 nouveaux cas font l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas actifs a légèrement diminué depuis lundi, passant de 760 à 752. Ce nombre était de 667 il y a une semaine et de 473 il y a un mois.

Le nombre de personnes hospitalisées se chiffre maintenant à 47, dont 18 se trouvent aux soins intensifs.

Dans son communiqué quotidien, le gouvernement précise que «le nombre d’hospitalisation continue de diminuer comparativement à la semaine dernière». Il est en effet passé de 66 à 47 en l’espace de sept jours. Douze personnes sont toutefois décédées de la COVID-19 au cours de cette période.

Par ailleurs, la Santé publique a annoncé que 82% des Néo-Brunswickois âgés de 5 ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 87,6% ont reçu leur première dose.