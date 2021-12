Le gouvernement augmente ses dépenses pour régler un «déficit en infrastructures» 

Le gouvernement provincial dépensera plus que prévu pour s’attaquer à ce que le ministre des Finances, Ernie Steeves, qualifie de «déficit en infrastructures». Le budget d’immobilisations augmentera de 78 millions $ par rapport aux prévisions.

L’amélioration de la situation financière du gouvernement fait en sorte que ces investissements sont maintenant possibles, selon le ministre.

D’après Ernie Steeves, les dépenses en infrastructures serviront à favoriser la reprise économique alors que les mesures temporaires de soutien liées à la pandémie prennent fin.

Le gouvernement s’attend à débourser 338 millions $ pour la réfection de routes, d’autoroutes et de ponts l’an prochain, une augmentation d’environ 31 millions $ par rapport au budget d’immobilisations présenté l’an dernier.

Les détails des projets qui seront financés seront annoncés à une date ultérieure.

Dans son discours à l’Assemblée législative, le ministre Ernie Steeves a toutefois mentionné que son gouvernement versera un autre 11,7 millions $ pour la réfection du pont Centennial à Miramichi, et que le remplacement du pont de la rivière Salmon, à Chipman, méritera 10 millions $.

Aucune mention, toutefois, du pont de Shippagan ni d’un traversier pour l’île de Campobello, ce qui inquiète le chef de l’opposition libérale, Roger Melanson.

«Je pense que le gouvernement devrait considérer que Lamèque est une île, Miscou aussi, et il faut que ces gens-là puissent voyager sur la terre ferme.»

Ernie Steeves affirme toutefois qu’il sera du ressort de la ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green, d’annoncer les détails des projets de son ministère.

Les dépenses en infrastructures liées à la santé augmentent aussi, et passent de 128 millions $ à 153 millions $.

De ce chiffre, 103,8 millions $ serviront aux rénovations de ces installations. Certains de ces projets sont déjà en cours, comme les rénovations de l’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst, et de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers à Fredericton.

Le gouvernement investira aussi 84,7 millions $ dans des projets d’infrastructures scolaires, soit 12 millions $ de plus que l’an dernier. Il s’agira notamment de la construction d’une nouvelle école de la maternelle à la 5e année à Fredericton, et d’un nouveau complexe scolaire francophone à Moncton.

Selon le chef du Parti vert, David Coon, le gouvernement devrait toutefois commencer à dépenser davantage pour réduire l’impact des changements climatiques et les émissions de gaz carbonique.

«Les nouveaux bâtiments à construire – comme les écoles, par exemple – ne sont pas net zéro, et ce sont des investissements qui vont durer des générations.»

Il mentionne aussi que le risque d’inondations dans les zones côtières et riveraines nécessitera d’énormes investissements en infrastructure, mais ces investissements ne se trouvent pas dans le budget d’immobilisations présenté mardi.

Les dépenses remontent tranquillement

Le gouvernement progressiste-conservateur avait réalisé des compressions de 265 millions $ dans son premier budget d’immobilisations après son arrivée au pouvoir, et avait sabré dans le plan du gouvernement libéral précédent, qui prévoyait plutôt dépenser 865 millions $ en 2019-2020.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, avait alors dit que le niveau d’investissement des gouvernements précédents n’était «simplement pas viable».

Le gouvernement Higgs avait mis quelques investissements sur la glace, dont le projet de réfection de l’Institut de Memramcook et les travaux d’élargissement de la route 11. Une version moins coûteuse de ce projet d’élargissement a toutefois été remise en marche l’année suivante.

Après une augmentation de 74 millions $ l’an dernier et de 78 millions $ cette année, les dépenses annuelles en immobilisations du gouvernement de Blaine Higgs se rapprochent de plus en plus de celles qui ont précédé son arrivée au pouvoir.

D’après le nouveau plan pluriannuel du gouvernement, les dépenses prévues pour 2023-2024 – soit 864 millions $ – sont maintenant à seulement un million de celles prévues par l’ancien gouvernement libéral de Brian Gallant en 2019-2020.

Le ministre Ernie Steeves avance par contre que la situation a changé depuis ce temps-là et que son gouvernement a dépensé prudemment.

«Cela nous a pris trois ans pour en venir au moment où on peut dépenser cet argent, trois ans où nous avons été très prudents fiscalement.»

Ernie Steeves affirme que son gouvernement continuera à faire preuve de la même prudence, et qu’il n’a pas l’intention de financer n’importe quel projet.

Le moment était bien choisi pour investir, selon lui, à cause des revenus «exceptionnels» tirés de la taxation. Il espère que ces revenus continueront d’être élevés au courant de l’année prochaine.