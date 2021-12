Moncton: le prix des maisons crève le plafond

En novembre, le prix de référence de Realtors du Grand Moncton était supérieur de 36% à celui de l’année précédente et de 93% à celui de 2016. Le regroupement des agents immobiliers de la région prévoit des prix hauts en 2022 également. Au risque d’une bulle immobilière?

«Le nombre de propriétés nouvellement listées en novembre a été encore une fois insuffisant pour répondre au rythme torride de la demande, détériorant davantage l’offre globale», a déclaré le président de Realtors du Grand Moncton, Ryan Davison.

Pourtant, si le nombre de nouvelles propriétés à vendre enregistrées (280) a baissé de 5% en novembre par rapport à l’année dernière, il était supérieur de 7% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes et de 4% par rapport à la moyenne de la dernière décennie.

«Le nombre de propriétés en vente est maintenant tombé à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie, sans aucun répit en vue pour les acheteurs, a indiqué M. Davison. Tant que dureront les conditions du marché actuelles, nous prévoyons que les prix continueront à être élevés jusqu’à la fin 2022.»

Le nombre de propriétés à vendre était de 546 unités à la fin novembre, en baisse de 31% par rapport à l’année dernière et à son plus bas niveau depuis plus de 30 ans, selon Realtors du Grand Moncton.

«Si le marché automnal de l’année dernière était considéré comme très, très chaud, l’automne 2021 serait considéré comme très chaud, a illustré M. Davison. Les ventes de maisons de [la coopérative de marketing] MLS ont été très au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année, affichant le second plus haut record pour un mois de novembre.»

Les membres de MLS ont vendu 363 unités le mois dernier, une statistique en baisse de 4,5% par rapport à l’année précédente, mais supérieure de 31% à la moyenne des cinq dernières années et de 68% à la moyenne de la dernière décennie.

Surévaluations

«Compte tenu de signes d’accélération des prix et de signes élevés de surévaluation, le marché de l’habitation de Moncton présente un degré élevé de vulnérabilité», a analysé la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) en septembre.

L’organisme détecte une surévaluation lorsqu’il constate un écart grandissant entre les prix et les facteurs fondamentaux du marché de l’habitation (la croissance démographique, les taux d’intérêt et le revenu disponible des familles).

Une trop forte surévaluation peut mener à ce que les économistes décrivent comme une bulle, qui peut provoquer une crise économique lorsqu’elle éclate (comme lors de la crise financière de 2008) et que les prix s’effondrent. Le Globe and Mail s’en est inquiété en septembre.

«Les estimations moyenne et maximale de surévaluation ont toutes deux augmenté et dépassé encore plus le seuil critique, a commenté la SCHL à propos de l’évolution de la situation au deuxième trimestre de 2021, depuis son emballement en 2020. Par conséquent, les signes de surévaluation sont élevés à Moncton.»