COVID-19 à l’école: plusieurs millions de dollars seront investis dans des systèmes de ventilation

Le Nouveau-Brunswick consacrera 8,8 millions $ à l’installation ou à l’amélioration de systèmes de ventilation dans plusieurs écoles de la province, afin de les aider à prévenir la transmission de la COVID-19.

Pour lutter contre la transmission du virus par aérosol (ces particules microscopiques en suspension dans l’air) dans les lieux clos, il est impératif de renouveler l’air ambiant. Or, pas moins de 60 écoles néo-brunswickoises ne disposent pas de systèmes de ventilation mécanique. Leur installation coûte cher et nécessite des travaux de rénovation importants.

Le nouveau budget d’immobilisation prévoit une enveloppe de 8,8 millions $ pour y remédier, a indiqué mercredi le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Des systèmes de ventilation devraient être ajoutés à certaines écoles à partir de 2022, assure-t-il. Il ajoute que son ministère travaillera après le ministère des Transports et de l’Infrastructure à définir les besoins et le budget de chaque projet.

«Nous prévoyons des améliorations majeures dans onze écoles et de nombreux autres projets suivront selon une liste de priorités, qui a été établie en fonction des faiblesses identifiées, précise M. Cardy. Le but est d’y parvenir le plus rapidement possible mais nous sommes surtout limités par la main-d’oeuvre disponible.»

Mercredi, pas moins de 53 écoles étaient touchées par des éclosions.

«La majorité des cas touchent des écoles accueillant des élèves de la maternelle à la 5e année, et la transmission survient souvent à l’extérieur de l’école ou lorsque les mesures de la santé publique ne sont pas respectées», précise la Santé publique.

Le gouvernement provincial a mené des évaluations au cours de la dernière année, mais n’a pas rendu publique la liste des établissements scolaires dont les systèmes de ventilation sont inadéquats.

Ses directives sur la ventilation dans les écoles publiques, révisées fin novembre, envisagent le recours à des systèmes portables de filtration d’air à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA).

«Les systèmes portables de filtration d’air HEPA n’introduisent pas d’air extérieur supplémentaire dans un espace, et fonctionnent comme des ventilateurs qui ne font que recirculer l’air et créent potentiellement un air turbulent indésirable. Toutefois, les dispositifs de filtration HEPA réduisent les particules dans l’air et pourraient être utilisés dans des pièces où la circulation de l’air est mauvaise. Cette solution doit être examinée au cas par cas», peut-on lire dans le document préparé par un groupe de travail interministériel.

En septembre, le ministre Dominic Cardy contestait l’utilité de tels appareils. Il annonce désormais que son ministère fera appel à un expert indépendant pour réviser les conclusions scientifiques sur le sujet et présenter des recommandations.

«Je ne veux pas dire « absolument pas de filtres HEPA »… si cela pouvait mettre les enfants plus à risque et je ne veux pas dire « nous devrions les avoir partout », si cela pouvait mettre les enfants à plus grand risque. Alors regardons la science et prenons une décision.»

Des directives ont été établies concernant le niveau d’humidité optimal dans les environnements intérieurs, l’inspection, l’entretien et le remplacement des filtres ou encore l’utilisation de ventilateurs portables ou de plafond (laquelle n’est pas recommandée pour le moment).

«Pour les espaces scolaires dépourvus de systèmes de ventilation mécanique, l’utilisation de fenêtres ouvrantes est recommandée lorsque cela est possible pour améliorer la qualité de l’air intérieur. Si possible, ouvrez les portes intérieures pour favoriser la circulation de l’air», souligne-t-on également.

Depuis la rentrée, d’autres provinces ont également ouvert le portefeuille pour tenter d’endiguer les contaminations en milieu scolaire. En Ontario, près de 600 millions $ ont été dédiés à l’amélioration des systèmes de ventilation, tandis qu’au Québec, des échangeurs d’air ont été installés dans de 350 classes à travers la province.