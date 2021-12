Éclosions dans les hôpitaux: le premier ministre à côté de la plaque

Ni des problèmes de ventilation ni des procédures médicales n’ont causé les éclosions de COVID-19 dans des hôpitaux au N.-B., contrairement à ce qu’a laissé entendre le premier ministre Blaine Higgs cette semaine.

Le premier ministre Blaine Higgs semble s’être trompé sur la cause des éclosions de COVID-19 survenues dans certains hôpitaux du N.-B. et sur la propagation du virus chez des patients.

D’après les informations du Réseau de santé Horizon, il est plus probable que le virus s’est propagé d’une personne à une autre lors de contacts étroits.

«Horizon (…) peut confirmer qu’il n’y a aucune preuve que les systèmes de ventilation des hôpitaux ont joué un rôle quelconque dans la transmission de la COVID-19 entre des patients de nos établissements», a affirmé le docteur Gordon Dow, spécialiste des maladies infectieuses pour le réseau.

Le premier ministre Blaine Higgs avait laissé entendre mardi, lors de la période de questions, que des éclosions avaient été causées par des problèmes de ventilation dans les hôpitaux.

«C’est sous contrôle, et des experts nous ont dit qu’ils ont réglé la situation. Ils ont découvert le problème, ils ont parlé de la ventilation dans les hôpitaux et de ce qui a causé cette éclosion, ils l’ont trouvé et l’ont corrigé.»

S’étant ensuite fait critiquer à ce sujet par l’opposition libérale mercredi, le premier ministre a affirmé à nouveau qu’il y avait eu une diffusion du virus dans l’air, par la ventilation, et que les réseaux de santé avaient changé leurs protocoles et corrigé la situation.

Peu de temps après, en mêlée de presse, Blaine Higgs s’est corrigé et a affirmé que les éclosions n’étaient pas causées par le système de ventilation, mais plutôt par des «procédures» reliées à des appareils de respiration artificielle qui étaient administrées aux patients dans l’hôpital.

Il a demandé aux réseaux de santé de clarifier la situation, et il a affirmé qu’il voulait apaiser les inquiétudes selon lesquelles la ventilation avait propagé le virus.

«Les systèmes de ventilation des hôpitaux n’ont pas joué un rôle dans la transmission de la COVID-19 parmi les patients hospitalisés dans nos établissements», indique par courriel la Dre Christine Bourque, une microbiologiste.

Elle rappelle que le virus se transmet principalement lors de contacts rapprochés entre les personnes, par gouttelettes respiratoires et lors de contacts avec des surfaces contaminées.

«Le rôle des mesures de prévention telles que l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, le port du masque, le nettoyage et la désinfection et la distanciation physique est assez bien reconnu pour limiter la transmission du virus SRAS-CoV-2.»

Les réseaux de santé Vitalité et Horizon n’ont fait aucune mention de respirateurs artificiels, de procédure administrée aux patients ni d’un changement de protocole dans leur réponse.

Ils n’ont pas répondu directement à une demande de clarification de la part de l’Acadie Nouvelle sur la véracité de ces affirmations du premier ministre.