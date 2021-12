Le ministre Cardy annonce la construction de deux nouvelles écoles anglophones

Le ministère de l’Éducation a annoncé mercredi qu’il construira deux nouvelles écoles dans le secteur anglophone, à Fredericton et à Saint-Jean, mais les demandes pour de nouvelles écoles francophones ont été ignorées.

Le gouvernement investira 84,7 millions $ dans les infrastructures du secteur de l’éducation au cours de la prochaine année.

La somme permettra de faire des améliorations dans certaines écoles, de poursuivre les travaux d’en d’autres et d’entreprendre deux projets de construction.

La nouvelle école de Fredericton accueillera des élèves de la maternelle à la cinquième année et celle de Saint-Jean accueillera des élèves de la maternelle à la huitième année.

La somme annoncée par le ministre Cardy comprend 3,7 millions $ pour l’achat de terrains pour les nouvelles écoles; 8,8 millions $ pour l’amélioration de la ventilation dans les écoles (une soixantaine n’ont aucun système mécanique) et 72,2 millions $ pour des travaux de réfection et d’agrandissement.

Réagissant à l’annonce, le Conseil d’éducation (CED) du District scolaire francophone Sud (DSFS) a déploré le fait que plusieurs projets jugés essentiels ont été reportés ou écartés de la liste de priorités du gouvernement provincial.

La construction d’une nouvelle école francophone à Saint-Jean n’a pas été retenue par le gouvernement, tout comme le projet d’agrandissement de l’école Carrefour Beausoleil, à Miramichi.

Cela dit, le projet de construction d’une nouvelle école francophone de la maternelle à la huitième année à Moncton se poursuit.

Priorités

En mai dernier, le Conseil d’éducation du DSFS avait établi ses priorités dans la planification des grands projets d’immobilisation et des projets d’amélioration immobilière pour 2022-2023.

Le conseil avait alors maintenu la construction d’une nouvelle école à Saint-Jean et la reprise des travaux à l’école Louis-J.-Robichaud comme priorités.

Notons que le gouvernement a annoncé mercredi que l’école de Shediac allait profiter d’investissements et d’améliorations dans le cadre d’un projet de mi-vie.

«C’est décevant, parce que le CED a fait son travail pour établir les priorités au cours des prochaines années. Les choses changent une fois rendues au ministère de l’Éducation alors que les projets sont évalués différemment et que ceux qui sont les plus importants sont ignorés», déplore Michel Côté, le président du Conseil d’éducation du DSFS.

«On ne voit plus les projets de l’école Carrefour Beausoleil et d’une nouvelle école 6e à 8e année à Saint-Jean tellement ils sont loin dans la liste des priorités du gouvernement. C’est un peu ironique, parce que cette nouvelle école à Saint-Jean était au sommet de ces priorités», a ajouté le dirigeant du conseil.

Michel Côté est d’avis que la situation est très précaire au sein des communautés francophones en milieu minoritaire.

«Il y a une croissance démographique à gérer et des défis en matière de rétention d’élèves tentés de se diriger vers d’autres écoles. On se doit de mieux s’équiper pour pouvoir répondre à la demande et mieux servir les élèves», a indiqué le représentant du CED.

Selon lui, la province ne semble pas vouloir tenir compte de cette importante croissance d’élèves au DSFS et de la nécessité d’agrandir ou de construire de nouvelles écoles, surtout dans les régions de Fredericton et de Saint-Jean.

«Le processus d’analyse du gouvernement ne semble pas vouloir tenir compte de certains critères qui sont importants dans nos milieux minoritaires, comme la réalité linguistique et la question de l’immigration. Il y a ici une clientèle issue de l’immigration et des élèves provenant de familles exogames qui nécessitent des besoins spéciaux», affirme Michel Côté, qui va encore plus loin.

«Il ne tient pas compte non plus des responsabilités de la province quant à l’article 23 de la Charte des droits et libertés qui garantit le droit à l’instruction dans la langue de la minorité.»

Le Conseil d’éducation du DSFS a néanmoins tenu à souligner la réalisation de projets jugés prioritaires, notamment le nouveau complexe scolaire à Moncton, et les projets aux écoles Saint-Henri (Moncton) Abbey-Landry (Memramcook), Mathieu-Martin (Dieppe) et Sainte-Anne (Fredericton).

Dominic Cardy se défend

Le ministre Dominic Cardy a tenu à défendre les choix de son gouvernement.

«On a changé notre système l’année passée, un système qui est non partisan et qui est basé sur des données. Il n’y a pas de différence s’il s’agit d’une école francophone ou anglophone, tout est basé sur l’état des écoles et leurs besoins», a affirmé le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.