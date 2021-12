Les éclosions de COVID-19 continuent de se multiplier au Galion des Appalaches

La direction générale du District scolaire francophone du Nord-Est rapporte qu’un seul de ses établissements scolaires lutte toujours avec une éclosion de la COVID-19, soit le Galion des Appalaches de Campbellton.

«Sur nos 34 écoles, 33 sont exemptes de COVID-19.»

C’est la bonne nouvelle qu’a livrée le directeur général du DSFNE, Marc Pelletier, mardi soir lors de la dernière réunion mensuelle de 2021 du conseil d’éducation. La moins bonne, c’est que l’établissement scolaire toujours aux prises avec le virus demeure l’école primaire du Restigouche-Centre, le Galion des Appalaches.

Encore une fois cette semaine, celle-ci a été forcée de fermer ses portes pour une journée opérationnelle qui a été dédiée au traçage des cas ainsi qu’à la désinfection des lieux.

«On est chanceux, car on a beaucoup moins d’écoles frappées par la COVID-19 qu’ailleurs dans la province. Cela dit, on est conscient que le cas du Galion est inquiétant, car on semble ne pas pouvoir s’en sortir. Les éclosions s’enchaînent les unes après les autres depuis septembre. Aussitôt qu’une petite accalmie se dessine, un nouveau cas apparaît», souligne M. Pelletier qui, soit dit en passant, dirigeait cet établissement avant de prendre la barre du district.

La plus récente éclosion de COVID-19 au Galion remonte à une dizaine de jours. Depuis l’apparition du premier cas, d’autres ont continué de s’ajouter graduellement si bien qu’une dizaine d’élèves ont jusqu’ici reçu un diagnostic positif.

Selon M. Pelletier, la raison pour laquelle le Galion est si durement touché depuis le début de l’année scolaire comparativement aux autres établissements scolaires du district demeure une véritable énigme. Cette situation intrigue d’autant plus que depuis un mois, le nombre de cas de COVID-19 dans la zone sanitaire 5 (Campbellton) est demeuré somme toute peu élevé. À l’heure actuelle, on en compte une vingtaine, incluant les cas du Galion.

«À l’école, on prend toutes les mesures pour éviter la transmission potentielle du virus, comme le port du masque, la désinfection des mains, la distanciation, etc. La transmission est ainsi peu probable à l’intérieur de l’école, on suspecte donc qu’elle se produit dans la communauté. Mais à vrai dire, je crois que ce qui arrive au Galion n’est qu’un concours de circonstances, une malchance qui s’acharne sur cet établissement», indique le directeur général.

Il précise qu’à l’automne 2020, la situation était inverse au Restigouche. Le Galion a été épargné alors que toutes les autres écoles, incluant celles du côté anglophone, ont traversé plusieurs épisodes d’éclosion.

Ces éclosions à répétitions ne sont d’ailleurs pas sans conséquence. Le personnel de l’établissement est épuisé, au même titre que les élèves et leurs parents.

«C’est un automne très difficile pour tout le monde ici. C’est beaucoup d’imprévus avec lesquels on doit composer, et à la longue ça cause un stress, notamment pour les parents qui doivent refaire leur horaire lors des fermetures. On a des élèves qui ont été en congé forcé – soit après avoir contracté la COVID-19 ou par mesure préventive – pendant plusieurs semaines, voire même plus d’un mois. C’est énorme et ça devient vraiment lourd pour eux et leur famille», indique M. Pelletier.

Les Fêtes

Le contexte de la pandémie fait en sorte que les vacances des Fêtes vont faire du bien à tout le monde dans le système. Cela dit, au DSFNE, on aborde cette période avec une certaine appréhension.

C’est qu’au retour du congé des Fêtes en janvier dernier, le virus est revenu dans les écoles en même temps que les élèves.

«Dès le retour des vacances, on a vu des éclosions apparaître. La COVID-19 avait frappé fort dans nos établissements ainsi que ceux ailleurs dans la province», rappelle M. Pelletier.

Il demande donc aux familles de faire preuve de vigilance pendant cette période, de sorte à limiter les dégâts au retour.

«On n’a pas le contrôle là-dessus, et on ne le veut pas. Mais on espère que les gens vont suivre les consignes de sorte à avoir un retour en janvier un peu plus en douceur», dit-il.

De près de 300 employés non vaccinés à une quinzaine

Pour ce qui est de l’immunisation de son personnel, le District scolaire francophone Nord-Est (DSF-NE) a tenu à se montrer rassurant. Un net progrès a été réalisé depuis l’entrée en vigueur de la politique de vaccination obligatoire, et l’impact sur les élèves a été minime.

En septembre, le nombre d’employés non doublement vaccinés contre la COVID-19 au DSF-NE s’élevait à 297. Au lendemain de l’ultimatum lancé par le gouvernement (19 novembre), le district a été contraint de renvoyer à la maison près d’une quarantaine d’employés, ceux-ci ne répondant pas aux exigences en matière de vaccination. Depuis, ce nombre a diminué de plus de la moitié.

«Aux dernières nouvelles, une quinzaine seulement n’avaient toujours pas reçu leur vaccin», confirme le directeur général du district, Marc Pelletier.

«C’est certain qu’on aurait aimé que tous se plient à la mesure, de ne pas avoir à renvoyer les gens à la maison, car perdre un employé quand on n’en a pas d’extra, c’est une perte de trop. Mais quand on regarde les choses d’un autre angle, avoir si peu de non vaccinés sur près de 2000 employés, je crois qu’on s’en tire très bien», ajoute-t-il.

Aux dires de M. Pelletier, la vaccination obligatoire des employés n’aura donc pas causé de problèmes majeurs jusqu’à présent.

«Ça nous rend un peu plus vulnérables à certains endroits – comme au niveau de nos listes de suppléances, de nos chauffeurs d’autobus ou encore chez nos assistants en éducation –, mais en fin du compte cela n’aura pas tellement affecté les élèves», mentionne M. Pelletier.

Des extensions ont été données à certains employés ayant obtenu leur première dose du vaccin, ce qui laisse croire que le nombre d’employés non pleinement vaccinés risque d’être revu à la baisse d’ici la fin de l’année ou en début 2022.