Plus de peur que de mal à l’édifice municipal d’Atholville

L’édifice municipal d’Atholville l’a échappé belle.

Un incendie s’est déclaré mardi en milieu d’après-midi dans le garage des travaux publics situé à même le bâtiment qui abrite les bureaux de la municipalité ainsi que la caserne des pompiers.

Vers 14h30, les employés y ont entreposé le tracteur servant à déneiger les trottoirs.

«À leur retour quelques minutes plus tard, ils ont aperçu une épaisse fumée sortant du garage. Ils ont donc fait appel aux pompiers qui, heureusement, étaient tout juste à côté. On a également procédé à l’évacuation des bureaux de l’administration», relate le maire de la municipalité, Jean-Guy Levesque.

Ne sachant pas l’ampleur du brasier, les brigades de Campbellton et de Saint-Arthur ont été appelées en soutien. Finalement, l’incendie aurait pris naissance dans le tracteur. L’engin serait une perte totale.

«Ce fut intense, les flammes étaient vives. Elles ont fait fondre les lumières et endommagé sérieusement des compresseurs et autres pièces d’équipement sur place. On a craint le pire un certain moment, car il y avait des produits inflammables sur place, notamment des bonbonnes de propane et de l’essence. Mais heureusement, on a pu maîtriser l’incendie et sortir le tracteur», ajoute M. Levesque.

Au lendemain de l’incendie, des équipes de nettoyage étaient visibles sur les lieux. Bien que épargnés par les flammes, les locaux de l’administration de la municipalité ont été fermés jusqu’à nouvel ordre.

«Avant de permettre le retour de nos employés, on veut s’assurer que tout soit sécuritaire. On a notamment demandé à ce que l’on procède à des tests pour s’assurer de la qualité de l’air à l’intérieur. On ne court pas de chance avec la santé de nos employés», indique le maire.

En attendant le feu vert pour un retour, le personnel de l’administration effectue du travail à distance.