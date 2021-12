2,5 millions $ pour des réparations au pont de Shippagan

La ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green, a dévoilé les détails de son budget d’immobilisations jeudi, à l’Assemblée législative. Son ministère réserve 2,5 millions $ en 2022 pour entamer un projet de réhabilitation du pont de Shippagan, qui s’étalera sur trois ans.

La ministre Jill Green a donné peu de détails sur la nature des travaux en mêlée de presse.

Elle a précisé que le gouvernement prévoit investir davantage au cours des prochaines années pour financer les différentes étapes du projet de réhabilitation.

Les travaux devraient commencer en 2022.

Elle n’a pas pu préciser la date de la fin des travaux.

«Il y a un certain nombre de choses que nous devons faire pour la réhabilitation (du pont), nous allons les faire en étapes. Je sais qu’il y a de l’argent réservé pour les trois prochaines années. Est-ce que ce sera terminé (après trois ans)? Je ne le sais pas.»

La ministre affirme aussi que son ministère tentera d’éviter une fermeture complète du pont au cours de la durée des travaux.

«Nous sommes bien conscients du fait que (ce pont) est le seul lien pour les résidents des îles avec la terre ferme, donc nous faisons tout notre possible pour s’assurer qu’il n’y aura pas de fermetures.»

Son ministère a reçu 55 millions $ de plus à dépenser en 2022-2023, et affectera 338,8 millions $ à l’entretien et à l’amélioration des routes et des ponts.

Son ministère poursuivra également les travaux entrepris pour divers projets, notamment:

le pont Anderson à Miramichi;

le pont Centennial à Miramichi;

les ponts de Coles Island;

le pont du port de Saint-Jean;

le pont entre Edmundston et Madawaska;

la route 11, de la rivière Shediac à la rivière Cocagne; et

la route 11, de la rivière Cocagne à la Petite rivière Bouctouche.

Le ministère dépensera 60,9 millions $ à son programme visant les ponts; 81,8 millions $ au programme fédéral-provincial; 53,32 millions $ aux travaux publics et aux infrastructures; 22 millions $ à l’Agence de gestion des véhicules; et 15 millions $ au Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités.

De plus, le ministère a réservé 11,7 millions $ pour poursuivre les travaux d’amélioration du pont Centennial à Miramichi, 9,2 millions $ pour des travaux sur le pont entre Edmundston et Madawaska, et 10 millions $ pour commencer les travaux de remplacement du pont de la rivière Salmon à Chipman.

Des travaux sont aussi en cours pour des projets qui atténueront les changements climatiques dans la province, notamment dans les collectivités d’Edmundston et de Robinsonville.