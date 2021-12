Le prix de l’essence est à son plus bas depuis l’été

Les automobilistes néo-brunswickois peuvent pousser un soupir de soulagement.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a décrété une baisse de 4,1 cents du prix maximum de l’essence ordinaire qui est en vigueur depuis minuit dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le nouveau prix maximum de l’essence ordinaire en libre-service au Nouveau-Brunswick est désormais de 140,5 cents le litre.

Comme à l’habitude, la plupart des stations-service vendent le carburant pour quelques cents de moins.

Les prix affichés les plus bas se retrouvent dans les régions de Fredericton et de Moncton, où il est possible à quelques endroits de faire le plein à hauteur de 137,2 cents le litre.

Un automobiliste qui fait le plein d’essence de son véhicule devrait ainsi pouvoir économiser environ 2$.

Il s’agit du plus bas prix affiché depuis le 26 août, alors que le prix maximal à la pompe avait été fixé à 136,5 cents le litre.

Il faut toutefois noter qu’à pareille date l’an dernier, le prix maximum à la pompe se situait à 100,5 cents le litre.

Les prix du diesel ont baissé de trois cents pour atteindre un nouveau prix maximum de 145,5 cents le litre.

Le prix du mazout de chauffage a pour sa part chuté d’un peu plus de trois cents pour atteindre un maximum de 127,2 cents le litre.

Le prix du propane a toutefois grimpé d’un dixième de cent pour atteindre 120,7 cents le litre.