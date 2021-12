Les prix de la nourriture toujours plus salés

Des universitaires prévoient une augmentation globale du prix de la nourriture de 5% à 7% pour l’année à venir, dans le rapport sur les prix alimentaires au Canada 2022. Ils estiment toutefois que la hausse sera plus faible au Nouveau-Brunswick.

«C’est terrible, déplore déjà Wadey, qui patiente à la sortie d’une grande surface de Moncton, à propos des prix de la nourriture. J’achète juste les fondamentaux: du pain, du lait, des légumes et, parfois, des fruits.»

Et la viande? À ce mot, la sexagénaire s’exclame.

«La viande? Mon Dieu! C’est très cher, juge la retraitée. Mais tu en as besoin pour survivre alors j’essaye de regarder les promotions.»

Wadey réclame une baisse des prix.

«Beaucoup de gens n’ont pas les moyens de s’acheter de la nourriture», observe-t-elle.

La petite dame sera déçue, si les prévisions du directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, sont exactes.

«Il est important pour les consommateurs de comprendre que les prix alimentaires augmentent depuis un certain temps et qu’il n’y a pas de retour en arrière possible», déclare-t-il.

Une facture d’épicerie typique a grimpé de 170% entre 2000 et 2020, selon son rapport. Le chercheur croit par ailleurs que les changements climatiques et leur gestion par les gouvernements continueront à faire augmenter les tarifs à l’épicerie.

Dérèglement climatique

«Les feux incontrôlés, les records de chaleur et de sécheresse, les inondations et les fronts froids, deviennent de plus en plus courants et affectent le prix des aliments année après année», a écrit son équipe.

De plus, les scientifiques des Universités de Dalhousie, de Guelph, de Saskatchewan et de Colombie-Britannique précisent ignorer les effets de la taxe sur le carbone, qui passera de 40$ à 170$ par tonne en 2030. Cet impôt pourrait augmenter davantage le coût du transport des denrées.

Les analystes ajoutent d’autres explications à la montée des prix de la nourriture pour l’année à venir: les perturbations liées à la COVID-19 dans la chaîne d’approvisionnement, le manque de main-d’œuvre et l’inflation élevée.

Salaire minimal

«Le gros enjeu, ce sera le salaire horaire minimum qui augmentera de 2$ en octobre 2022, pointe le directeur de la Coop IGA de Dieppe, Raymond Melanson. Les étudiants seulement gagnent 12$ l’heure dans mon magasin, mais la hausse de leur revenu [à 13,75$] aura un effet domino sur le reste de l’échelle salariale.»

M. Melanson indique que la paie de ses employés représente environ la moitié des dépenses totales de son épicerie. Il fait de plus valoir que sa marge de profit moyenne est de seulement 23% sur ses produits.

«Quand il y a beaucoup d’inflation, on ne peut pas toute l’absorber», conclut-il.

Le Rapport sur les prix alimentaires au Canada 2022 détaille les conséquences pour différentes personnes.

Par exemple, une famille canadienne de quatre personnes, composée d’un homme et d’une femme quadragénaires, d’un garçon de 16 ans et d’une fille de 11 ans, paiera jusqu’à 14 767$ pour sa nourriture en 2022, soit 966$ de plus qu’en 2021.

Insécurité alimentaire

«La hausse de l’inflation ne touchera pas tous les Canadiens de la même manière, car les ménages à faible revenu consacrent une plus grande proportion de leur budget à des besoins fondamentaux comme la nourriture», soulignent les auteurs du rapport.

Ils prévoient des problèmes d’insécurité alimentaire et des difficultés à se procurer des denrées pour les organismes qui œuvrent dans ce domaine.

Les prix de la nourriture ont grimpé en flèche partout dans le monde, selon le Financial Times. La hausse atteint 4,5% pour les trente-huit pays, la plupart riches, qui composent l’OCDE, d’après le journal britannique. n