N.-B.: le nombre de chirurgies en baisse de 10% depuis la pandémie

L’Institut canadien d’information sur la santé rapporte une baisse moyenne de 10% du nombre mensuel de chirurgies pratiquées au Nouveau-Brunswick pendant la pandémie par rapport à 2019. La réduction de ce service a surtout eu lieu pendant les premiers mois de la crise sanitaire.

Les chirurgiens du Nouveau-Brunswick ont effectué environ 500 opérations mensuelles de moins de mars 2020 à juin 2021 par rapport à l’année 2019, durant laquelle ils en faisaient 5000 par mois, selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

La plus forte diminution s’est produite en avril 2020, quand le nombre total de chirurgies a chuté d’environ 72% par rapport à l’année précédente. Entre autres, les chirurgies cardiaques ont diminué de 36% ce mois-là, les chirurgies du cancer de 21% et les chirurgies à volume élevé (comme les remplacements de la hanche et du genou) de 89%.

«Les systèmes de santé ont adapté leur réponse à la COVID-19 pendant les 16 premiers mois de la pandémie (de mars 2020 à juin 2021) pour trouver un équilibre entre les soins aux patients atteints du coronavirus et les soins aux patients ayant d’autres problèmes de santé», explique l’ICIS.

L’organisme autonome sans but lucratif précise que les hôpitaux ont donné la priorité aux traitements vitaux et urgents. Par exemple: les interventions cardiaques, les radiothérapies des patients atteints du cancer et les chirurgies de réparation d’une fracture de la hanche.

Conséquences floues

«Il est difficile de déterminer si les mesures prises à court terme pour dispenser des soins pendant les vagues de COVID-19 sont les bonnes, analyse l’ICIS. Les données nécessaires pour comprendre les conséquences à long terme de la pandémie et les résultats des politiques de santé publique ne sont peut-être pas celles qui sont recueillies aujourd’hui.»

Il y aura toutefois probablement des répercussions sur les patients dont les soins ont été retardés ou dont l’affection n’a jamais été diagnostiquée, selon l’organisme.

L’Association médicale canadienne estime que les annulations et les retards de soins pourraient avoir entraîné plus de 4000 décès au pays entre août et décembre 2020.

L’organisme qui représente les médecins du pays admet néanmoins que ces morts peuvent être dues à d’autres problèmes (accidents de la route, catastrophes naturelles…).

Services repris

«La COVID-19 a créé des retards dans le dépistage du cancer, indique par ailleurs le directeur des communications du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Macfarlane. Toutefois, après une baisse initiale durant les mois de l’été 2020, ce service a repris son niveau normal en septembre – octobre 2020.»

Si le nombre de tests de Papanicolaou et de mammographies en 2021 est toujours un peu inférieur à celui de 2019, le nombre de coloscopies est supérieur à la normale en 2021, après avoir baissé de plus de 50% en 2020.

Les deux tiers de la population canadienne vivant avec une maladie chronique (comme l’asthme et le diabète sucré) ont aussi eu de la difficulté à obtenir des soins en 2020, selon l’AMC.

D’autres problèmes

La professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson, croit cependant que leur suivi s’est amélioré par la suite, lorsque les réseaux de santé ont appris à fournir leurs services en situation de pandémie.

«Ce n’est pas vraiment au niveau de l’accès aux services médicaux que des failles sont apparues pendant la pandémie», juge celle qui a accouché durant cette période.

Mme Johnson pointe plutôt l’insécurité alimentaire en hausse de 39% au cours des deux premiers mois de la crise sanitaire, les 27% de Canadiens souffrant d’une anxiété élevée en juin et l’augmentation de 70% des décès liés aux opioïdes entre 2019 et 2020, selon l’AMC.