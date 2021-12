Pont entre Shippagan et l’île Lamèque: une annonce jugée décevante

L’absence d’un engagement ferme de la part du gouvernement Higgs quant à la construction d’un nouveau pont entre l’île Lamèque et Shippagan continue de frustrer les élus locaux et les investissements annoncés jeudi par Jill Green, ministre des Transports et de l’Infrastructure, soulèvent plus de questions que de réponses.

Jeudi, la ministre Green a annoncé que son ministère envisage d’investir 2,5 millions $ en 2022 pour entamer un projet de réhabilitation du pont, inauguré en 1959, qui s’échelonnera sur trois ans. La nature exacte des travaux n’a pas été précisée et on dit qu’on veut éviter une fermeture complète du pont pendant les travaux.

Les citoyens de Lamèque-Shippagan-Miscou réclament la construction d’un nouveau pont depuis plusieurs années. Les incidents survenus au cours des dernières années sont nombreux. En août dernier, il a été entièrement fermé à la circulation pendant un peu plus d’une heure en raison d’un bris. Par la suite, la circulation a été réduite à une seule voie de 9h à 16h du lundi au jeudi pendant quelques semaines pour des travaux d’entretien.

Il y a près de deux ans, en 2020, le dossier semblait avoir connu d’importants progrès alors que l’ancien ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Oliver avait annoncé au comité du pont Shippagan-Lamèque que la province allait présenter son choix du tracé, et réaliser une évaluation des besoins des terrains et une étude d’impact sur l’environnement au cours de l’année.

Plus récemment, le gouvernement Higgs a commandé une étude économique sur le pont au début de 2021. Les municipalités de la région attendaient les résultats de l’étude avec impatience, mais la province n’aurait jamais fait le suivi, dit Jules Haché, maire de Lamèque.

M. Haché cherche maintenant à savoir ce qui est advenu de ces engagements. Pour lui, la simple réfection de l’infrastructure n’est plus du tout suffisante.

«C’est très décevant, parce que la ministre Green nous avait dit il y a plus d’un an qu’elle viendrait nous rencontrer lorsqu’elle aurait les résultats de l’étude. On est en possession d’une lettre datée du 22 juillet 2021 qui nous dit la même chose. Maintenant, elle fait des annonces et elle ne nous a jamais donné un signe de vie. On trouve ça malhonnête. Si la ministre était venue sur l’île aujourd’hui, pendant la marée haute, elle aurait sans doute eu peur de traverser tellement l’eau était haute et il n’y avait même pas de vent. S’il y avait eu des vents, comme il arrive souvent, la vague serait passée directement au-dessus de la chaussée du pont.»

Le maire de Lamèque, qui est aussi président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, espère organiser une rencontre prochainement avec les élus des autres municipalités de la région, soit Shippagan, Sainte-Marie-Saint-Raphaël et Le Goulet ainsi que les représentants du Comité du pont Lamèque-Shippagan.

«Pour moi, c’est urgent qu’on se rencontre. On ne connaît pas la nature des travaux, mais on veut les connaître. On dit qu’on veut éviter les fermetures, mais ça ne veut pas dire qu’il ne va pas en avoir. Entre-temps, il va continuer d’avoir des complications et l’état du pont va s’empirer…»