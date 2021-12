Record de production de sirop d’érable au N.-B. en 2021

Il s’est produit plus de sirop que jamais dans la province au printemps dernier et les réserves sont à sec depuis septembre. Dans ce contexte, l’Association acéricole revient à la charge et demande une fois de plus au gouvernement un plus grand accès aux terres de la Couronne.

Selon les données publiées mercredi par Statistiques Canada, les producteurs canadiens de sirop d’érable ont récolté 11,3 millions de gallons de sirop d’érable en 2021. C’est beaucoup de sirop, mais il s’agit néanmoins d’une baisse significative de 21,0% par rapport à 2020.

Ce recul fait suite à deux années consécutives de production record, soit 13,2 millions de gallons en 2019 et 14,3 millions en 2020.

La baisse de la production pour la dernière année s’expliquerait par les températures printanières chaudes observées dans les quatre provinces productrices de sirop d’érable, lesquelles ont écourté la saison des sucres.

Au Nouveau-Brunswick, on est toutefois loin de parler d’une baisse. C’est même complètement l’inverse, la production a crû d’un peu plus de 40% comparativement à 2020. Il s’agit d’ailleurs de la seule croissance enregistrée.

On rapporte en effet une production se chiffre à 785,7 milliers de gallons (ou 10,4 millions de livres). C’est beaucoup plus que l’an dernier alors que les producteurs d’ici n’avaient récolté que 560,9 milliers de gallons.

«On n’a jamais produit autant», souligne Louise Poitras, directrice générale de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick.

Selon elle, cette performance est le résultat du développement complet des 4400 hectares de forêts attribués par la province afin d’aider cette industrie à prendre de l’expansion.

Cette bonne performance fait en sorte que le Nouveau-Brunswick conserve son deuxième rang au Canada, loin derrière le Québec qui en a produit 10 millions de gallons cette année (en baisse de 3,2 millions comparativement à 2020), mais avec une bonne longueur d’avance sur l’Ontario (462 milliers de gallons) et la Nouvelle-Écosse (36 milliers de gallons). Au niveau international, la dernière production a fait gagner du galon à la province qui a surclassé l’état de New York et s’est emparé du troisième rang. Le deuxième rang mondial est occupé par l’État du Vermont avec 1,5 million de gallons.

Revendications

Des données aussi positives font dire à l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick qu’il est plus que temps pour le gouvernement de considérer accroître le nombre d’hectares de forêts alloué à cette industrie sur les terres de la Couronne.

Actuellement, l’industrie acéricole occupe 13 500 hectares sur ces terres. Tous les hectares alloués sont exploités, ce qui représente grossièrement environ trois millions d’entailles.

«En ce moment, il n’y a plus de possibilité de développer l’industrie. J’ai des acériculteurs qui ont des plans d’expansions sur la table, mais ils ne peuvent pas aller de l’avant. Ça prend des hectares supplémentaires et ça les prend maintenant», indique Mme Poitras.

Les derniers hectares de forêt publique octroyés par la province aux acériculteurs remontent à 2014 (4400 hectares), et ceux-ci avaient rapidement trouvé preneurs. Aujourd’hui, l’association revendique 12 000 hectares additionnels. Cette demande est dans le système depuis deux ans, mais c’est le silence radio à Fredericton selon Mme Poitras. Elle avoue que la patience de ses membres a atteint ses limites.

«C’est très frustrant, car lorsqu’on regarde les chiffres, on voit bien que notre industrie est en pleine croissance. On a une chance incroyable de consolider notre place sur la scène mondiale, de demeurer un producteur de premier plan, et la province ne semble pas vouloir la saisir», souligne-t-elle.

Elle note au passage que cet été, les acériculteurs du Québec ont reçu sept millions d’entailles supplémentaires pour développer leur industrie.

«On est une industrie verte, qui rapporte gros à la province et qui le fait sans couper d’arbre. Et pourtant, on persiste à ne pas nous donner d’allocations alors qu’en ce moment même, l’industrie forestière coupe les arbres comme jamais et sur des terrains qu’on avait ciblés», déplore Mme Poitras.