Réforme de la gouvernance locale: des DSL du Nord-Ouest demandent un plébiscite

L’Association des districts de services locaux du Nouveau-Brunswick croit que l’utilisation d’un plébiscite demeure une option viable pour déterminer le modèle de gouvernance dans certains coins de la province.

Dans une lettre envoyée au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, l’ADSLNB demande une révision de la forme que prendra le regroupement de DSL dans certaines parties de la province, dont le Nord-Ouest.

Au début novembre, l’association a présenté au ministre un plan directeur pour la région du Nord-Ouest. Ce plan proposait le regroupement de tous les DSL de la région avec comme objectif de créer une Communauté coopérative régionale qui aurait compté environ 13 000 habitants.

Cette nouvelle entité aurait, selon les membres de l’association des DSL, favorisé la création d’une entité de gouvernance propre aux intérêts des régions rurales sans perdre pour autant l’identité locale de chacun des DSL.

Selon le président de l’ADSLNB, Jules Bossé, bien que le ministère ait implanté des solutions similaires aux propositions de l’association à divers endroits du Nouveau-Brunswick, d’autres régions, comme le Nord-Ouest, n’ont pas profité de cette faveur.

Dans le livre blanc, les districts de services locaux que souhaitait regrouper l’association provinciale des DSL dans son plan directeur pour le Nord-Ouest ont été séparés dans différentes entités de gouvernance locale.

Certains DSL, comme ceux de Saint-Jacques, Saint-Joseph, Saint-Quentin et Drummond, ont même été divisés.

Une pétition a d’ailleurs été lancée dernièrement dans le DSL de Saint-Jacques. Selon le plan présenté dans le livre blanc, 65% de cette entité serait annexée à la ville d’Edmundston alors que 35% de celle-ci ferait partie du district rural de cette région.

Dans cette même pétition, on a aussi fait la demande de ne pas imposer le regroupement proposé dans le livre blanc, ainsi que de donner la chance aux résidents du DSL de Saint-Jacques de choisir, par voie de plébiscite, entre ce qui a été mis de l’avant dans le livre blanc et ce qui est proposé dans plan directeur du Nord-Ouest.

Étant résident du DSL de Saint-Jacques, M. Bossé s’est dit bien au fait de la réalité de la région. Il a toutefois indiqué qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé.

«Pour nous, c’est simple, il y a deux propositions sur la table et on aimerait que la population soit invitée à voter pour celle de leur choix. On va aller avec ce que les gens veulent. Ce n’est pas une pétition contre la réforme, mais plutôt de la forme que cela a pris dans certains endroits.»

«Il y a des régions où ç’a été bien fait, mais on voudrait que ça se passe comme ça ailleurs dans la province également.»

L’Association des districts de services locaux du Nouveau-Brunswick a donc invité le ministre Daniel Allain à s’entretenir avec les membres de son conseil d’administration afin de discuter des appréhensions par rapport à ce que renferme le livre blanc.