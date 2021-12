Déjà 10 ans pour l’école la Mosaïque du Nord

«Aujourd’hui, c’est le 10e anniversaire de l’école, mais surtout le début des dix prochaines années.»

C’est dans ces mots que le directeur de l’école primaire La Mosaïque du Nord à Balmoral, Shawn Arseneault, a lancé, vendredi matin, les célébrations entourant le 10e anniversaire de cet établissement scolaire.

C’est en effet le 11 décembre 2011 que les élèves ont pris possession de leur école. Construite au coût de 16 millions $, elle a été prévue pour accueillir environ 350 élèves de la maternelle à la 8e année. Cette année, elle en compte 296.

Afin de souligner la fin de cette première décennie, la direction de l’établissement a organisé, vendredi, une cérémonie où les élèves ont notamment pu parader dans les corridors. Pandémie oblige, cette dernière a été retransmise sur le web plutôt que de se dérouler en personne en compagnie de dignitaires.

«Ça ne fait que quatre mois que je suis aux commandes de l’école, mais je peux vous dire que je suis déjà extrêmement fier de faire partie de cette grande famille», a noté M. Arseneault avant de céder la parole à son prédécesseur, Mario Paradis. Celui-ci a été directeur de la Mosaïque de ses débuts jusqu’à la fin de la dernière année scolaire.

«Le temps passe très vite. Les élèves de la maternelle qui étaient à la maternelle lors de l’ouverture sont désormais en 11e année», a-t-il fait remarquer.

Invité à prendre la parole, le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est, Marc Pelletier, a tenu pour sa part à préciser que 10 ans, c’est encore très jeune pour une école. En fait, la Mosaïque figure parmi les écoles les plus jeunes du parc immobilier de la province.

«Et c’est probablement l’une des plus belles du lot. Cela dit, ce n’est pas la bâtisse qui est importante, mais ce qu’il y a et ce qui s’y passe à l’intérieur. Au cours des dix dernières années, l’école a su se doter d’une identité, d’une âme. C’est ça qui compte», a-t-il indiqué.

La direction de la Mosaïque a profité de cet anniversaire pour dévoiler sa mascotte. Il s’agit de Mozo, un raton laveur, agile, persistant et efficace, comme les élèves de son école. Il provient de l’imagination de Mathis Bernard, élève de 8e année.

Prélude au regroupement?

Actuel maire de la municipalité d’Eel River Dundee, Mario Pelletier était président du conseil d’éducation du district scolaire L’Étoile du Nord (aujourd’hui le DSF-NE) lors de l’ouverture de la Mosaïque en 2011. Il se souvient que la tentative de regrouper les élèves des municipalités de Dundee, Eel River Crossing et Balmoral dans une seule école n’avait pas fonctionné du premier coup.

«Les gens n’étaient pas prêts, et on a dû faire marche arrière. Mais on est revenu à la charge, cette fois à la demande des communautés. Avec les prévisions entourant la diminution de la masse étudiante dans la région, trois écoles primaires pour desservir nos communautés ce n’était pas viable», dit-il.

Encore aujourd’hui, M. Pelletier estime que la Mosaïque est une école unique en son genre.

«C’est un vrai bijou, et c’est la seule dans son genre. Il y a eu d’autres belles écoles dans la province par la suite, des plus récentes aussi, mais rien qui ne l’accote. Elle a coûté plus cher, mais elle respecte les normes les plus élevées en matière d’écoénergie. On est vraiment chanceux d’avoir un tel établissement dans notre cour», exprime-t-il.

La situation de la Mosaïque de l’époque ressemble étrangement à celle qui se dessine aujourd’hui dans le dossier des regroupements municipaux.

«C’est une drôle de coïncidence, car on parle des mêmes communautés. On sera ainsi tous regroupés, au niveau municipal comme scolaire. Ça me parle beaucoup, car on a pu rallier nos communautés à l’époque autour d’un projet commun, et il y en a un autre qui se dessine. Cette école nous aura soudés», ajoute-t-il.