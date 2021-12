Entente de principe avec deux groupes d’infirmières

Le gouvernement provincial a conclu de nouvelles conventions collectives provisoires avec deux unités de négociation représentées par le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

«À la suite d’une ronde de négociation respectueuse et collaborative, nous sommes heureux d’arriver à ces accords de principe avec le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick», a déclaré le premier ministre Blaine Higgs.

«Après avoir reçu un mandat de grève fort de la part des membres des trois unités de négociations, ainsi que de trois jours et trois nuits de négociations intenses, la partie III, et les équipes d’infirmières gestionnaires et d’infirmières surveillantes ont conclu des accords de principe et recommandent leur ratification», a affirmé la Présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, Paula Doucet.

Ces deux groupes comprennent plus de 8000 infirmières immatriculées, infirmières praticiennes, infirmières auxiliaires autorisées, infirmières gestionnaires et infirmières surveillantes qui travaillent dans les hôpitaux, les programmes de santé publique et communautaire, et Extra-Mural/Ambulance Nouveau-Brunswick.

L’entente ne touche pas les 1000 infirmières qui travaillent dans les foyers de soins. Celles-ci négocient directement avec l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Des rencontres devraient avoir lieu bientôt.

La semaine dernières, les trois groupes d’infirmières avaient voté à 92% en faveur de la grève.

Le gouvernement et le syndicat ont convenu d’attendre la ratification des accords de principe avant de dévoiler des détails sur ces ententes.

Leux ententes de principe précédentes ont été rejetées au cours de ces négociations.