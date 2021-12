Le nombre de boîtes de Noël à la hausse dans les banques alimentaires du Nord-Ouest

La demande en nourriture auprès des banques alimentaires du Nord-Ouest a connu un bond significatif cette année.

À l’Atelier R.A.D.O., la banque alimentaire de la région d’Edmundston, le nombre de boîtes distribuées devrait s’élever à environ 900. En temps normal, ce sont, en moyenne, de 200 à 250 boîtes alimentaires qui sont distribuées mensuellement.

«Traditionnellement, en décembre, on ne donnait jamais de boîtes alimentaires régulières. Cette année, on le fait et, en surplus, on donne cette boîte de repas de Noël. Nos clients auront donc deux boîtes au mois de décembre», a raconté le directeur de R.A.D.O., Yves Sévigny.

De ce nombre, le tiers est destiné aux familles et aux enfants. Selon M. Sévigny, le mois de décembre suit la tendance qui a pris de l’ampleur au cours de l’année 2021. En quelques mois, la clientèle de l’organisme est passée de 10% de familles à 33%.

«On peut facilement mettre 60 familles qui peuvent représenter au-delà de 200 personnes. Au total, on parle d’au moins 650 personnes qui vont avoir besoin de cette aide pendant la période des Fêtes.»

Par rapport à 2020, Yves Sévigny entrevoit une augmentation de la clientèle d’environ 25%.

«J’espère que ce ne sera pas autant, mais on devrait en avoir plus que ce que l’on a d’habitude. On a des gens qui n’appliquent que pour Noël.»

À Grand-Sault, la Banque alimentaire régionale a aussi noté une augmentation de la clientèle cette année, même si celle-ci semble moins significative qu’à Edmundston.

Selon la directrice générale de la banque alimentaire, Melinda Michaud, 150 boîtes de nourriture seront préparées au cours de la période des Fêtes.

«Par rapport aux mois précédents, ça se maintient. On a une petite augmentation, mais ça ne fait pas une grosse différence. La différence est que ces temps-ci de l’année, les gens ont le choix de prendre notre boîte de Noël, avec un repas de Noël, ou une boîte ordinaire.»

Par contre, par rapport à l’année précédente, le nombre de boîtes de nourriture a connu une augmentation.

«Auparavant, on pouvait distribuer de 90 à 100 boîtes. Depuis une secousse, on voit qu’il y a des gens qui se rajoutent. L’an dernier, on a distribué 120 boîtes. Cette année, je suis rendue à 150. Sans compter les appels que l’on peut avoir entre Noël et le jour de l’An.»

Les deux intervenants expliquent que la pandémie et le prix de la nourriture qui ne cesse d’augmenter sont deux raisons principales pour expliquer cette situation.

La distribution des denrées aura lieu dans la semaine du 20 décembre du côté de l’Atelier R.A.D.O. et le 21 décembre du côté de la Banque alimentaire de Grand-Sault.

La générosité des gens se fait toujours sentir

La période des Fêtes est synonyme d’actes de générosité et celle-ci s’est fait ressentir du côté des banques alimentaires de la région.

Du côté de l’Atelier R.A.D.O., la traditionnelle Journée de la dinde a fait place à une guignolée. Le directeur de l’organisme a expliqué ce changement par le fait qu’une bonne partie de la clientèle, qui est composée de personnes seules, n’a pas nécessairement besoin d’une dinde, comparativement aux familles.

«On a besoin d’une cinquantaine de dindes pas plus, mais on a surtout besoin de fonds, car cela nous permet d’acheter de la nourriture dont on a besoin. C’est important d’avoir cette capacité-là de combler tous les besoins de notre clientèle.»

Jusqu’à maintenant, R.A.D.O. a réussi à amasser 18 000$ à l’aide de cette collecte de fonds. Avec certains dons qui arrivent souvent dans les semaines suivantes, M. Sévigny a bon espoir de se rendre au cap des 20 000$ d’ici la fin du mois de décembre.

«C’est comparable aux autres années», a ajouté le directeur de l’Atelier R.A.D.O.

Du côté de la Banque alimentaire régionale de Grand-Sault, deux collectes de type Journée de la dinde ont eu lieu en collaboration avec deux radios communautaires de la région. En plus des dindes et de la nourriture, l’organisme a reçu environ 18 000 $, ce qui comprend un don anonyme de 10 000$.