Ventilation dans les hôpitaux: Horizon confirme les propos de Blaine Higgs

Le PDG par intérim du Réseau de santé Horizon, John Dornan, a jeté un nouvel éclairage sur les commentaires de Blaine Higgs sur la ventilation dans les hôpitaux. Les réseaux de santé ont bel et bien modifié une politique en lien avec l’utilisation d’appareils de respiration artificielle, comme l’affirmait le premier ministre.

M. Higgs avait laissé entendre, mardi, que les systèmes d’aération dans des hôpitaux avaient causé des éclosions de COVID-19.

«Malheureusement, dans quelques hôpitaux, nous avons eu une éclosion de cas de COVID-19, et ça a été réglé par Horizon et Vitalité. C’est sous contrôle, et des experts nous ont dit qu’ils ont réglé la situation. Ils ont découvert le problème, ils ont parlé de la ventilation dans les hôpitaux et de ce qui a causé cette éclosion, ils l’ont trouvé et l’ont corrigé», a dit le premier ministre en répondant à la deuxième question.

Le premier ministre répondait à une question du député libéral Jean-Claude D’Amours sur les prévisions du nombre de cas de COVID-19 après la période des Fêtes. Une question précédente du même député portait sur les systèmes de ventilation ou d’aération dans les hôpitaux et les écoles.

Mercredi, les réseaux ont rejeté la possibilité que les systèmes de ventilation des hôpitaux aient joué un rôle dans la transmission du virus.

Blaine Higgs a toutefois clarifié ses propos ce jour-là en précisant qu’il parlait plutôt d’une procédure reliée à des appareils de respiration artificielle et non pas aux systèmes d’aération.

Le mot anglais «ventilation» peut à la fois être utilisé pour désigner un système de circulation de l’air dans un établissement ou l’utilisation de ce genre d’appareil médical personnel.

Les dirigeants des réseaux n’ont pas réagi à cette version des faits mercredi, laissant planer le doute sur la véracité des propos du premier ministre.

Le réseau de santé Horizon avait simplement affirmé que l’hypothèse la plus probable était une transmission du virus lors de contacts rapprochés entre personnes.

Lors d’une entrevue jeudi, le Dr John Dornan, PDG par intérim du Réseau de santé Vitalité, explique toutefois qu’il y a bel et bien eu un changement de politique sur l’utilisation d’appareils respiratoires dans les hôpitaux, il y a plus d’un an, suite à une grappe de cas recensés à l’Hôpital régional de Campbellton.

Selon lui, le problème a d’abord été constaté par le Réseau de santé Vitalité, puis Horizon a aussi corrigé sa politique.

«Au début de la pandémie, on utilisait des machines CPAP chez des personnes qu’on ignorait si elles avaient la COVID, et finalement il a été trouvé qu’elles avaient la COVID.»

Les machines CPAP aident les patients à respirer et sont notamment utilisées chez les personnes atteintes d’apnée du sommeil.

Quand ces appareils sont en marche, de l’air entre dans les poumons des patients, puis l’air qui en ressort peut contenir le virus en aérosol, ce qui comporte un risque de contamination, d’après le Dr Dornan.

D’autres appareils tels que des respirateurs artificiels (ventilators en anglais) et des machines à masque «Opti-flow» présentent le même risque, selon le médecin.

«Avec ces appareils, puisqu’ils répandent le virus dans l’air, les gens qui se trouvaient près de là ou dans la pièce étaient infectés. Depuis, nous prenons soin de protéger tous nos employés contre les patients atteints de la COVID-19 ou (dont l’état) est inconnu.»

Les patients traités avec ces appareils doivent maintenant se trouver dans des pièces où le système d’aération permet d’évacuer l’air potentiellement contaminé de façon sécuritaire.

Ce changement de politique a notamment mené à l’ajout d’une canalisation d’aération dans une salle de réanimation du service d’urgence de l’Hôpital Memorial de Sussex.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé aux journalistes jeudi que les deux PDG des réseaux de santé seraient disponibles pour clarifier le tout aux médias.

Mais l’Acadie Nouvelle n’a pas pu obtenir d’entrevue avec la PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France DesRosiers.

La Dre Natalie Banville, VP aux Affaires médicales, a fourni une réponse par courriel.

«Le Réseau (dispose de) protocoles en matière de traitement des patients avec thérapie respiratoire générant des aérosols, incluant les CPAP. Ces protocoles prévoient des mesures additionnelles dans le but de prévenir la propagation du virus de la COVID-19 tout en assurant la sécurité des patients et des travailleurs de la santé.» Les protocoles du réseau sont mis à jour sur une base régulière, selon elle.