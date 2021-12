Avertissement de pluie verglaçante sur le Nouveau-Brunswick

Environnement Canada a publié un avertissement de pluie verglaçante pour la majeure partie du nord et du centre du Nouveau-Brunswick samedi.

De la neige et du grésil se changeant en pluie verglaçante devraient commencer à tomber sur le centre de la province vers midi et se propager vers le nord au courant de l’après-midi. On prévoit de quatre à huit heures de pluie verglaçante avant que les températures ne passent au-dessus du point de congélation plus tard ce soir.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Une accumulation de glace pourrait casser des branches d’arbres.