Construction et rénovation écologiques: le N.-B. a du retard à rattraper

Détentrice d’une maîtrise de l’Université de Moncton, Karine Godin démontre la nécessité de l’intervention de l’État pour la construction d’un nombre suffisant de maisons écologiques dans un article scientifique. L’enjeu: respecter les engagements environnementaux canadiens.

Les bâtiments résidentiels représentent environ 13% de la consommation d’énergie et 13% des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada, selon le gouvernement fédéral.

Le Nouveau-Brunswick comporte notamment beaucoup de logements nécessitant des réparations majeures, selon une étude de l’Université de Moncton (U de M) pour la Ville de Dieppe. Par exemple, seulement 6% des greniers de maisons de la province sont isolés selon les exigences du Code national du bâtiment (CNB).

Problème, la construction et la rénovation écologiques nécessitent des investissements importants de la part des propriétaires, d’après plusieurs études.

En mars, la directrice de l’Association canadienne des constructeurs d’habitation du Nouveau-Brunswick a estimé qu’une maison Net Zéro, qui produit autant d’énergie que ses occupants en consomment, coûte entre 10 000$ et 30 000$ de plus qu’une résidence respectant simplement les normes du CNB.

«Les banques n’accordent pas de prêts supplémentaires pour les gens qui construisent des maisons écoénergétiques», a de plus souligné Claudia Simmonds.

Investissement important

Les prix des constructions écoénergétiques sont d’autant plus élevés au Nouveau-Brunswick que ce marché y est sous-développé, selon l’article de Karine Godin, paru dans la revue Cleaner and Responsible Consumption.

Les constructeurs ont des difficultés à trouver des fenêtres à triple-vitrage, par exemple. Ils doivent aussi prendre le temps de se former à des travaux auxquels ils sont peu habitués, d’après la recherche de la détentrice d’une maîtrise en études de l’environnement.

Bien sûr, les propriétaires de maisons écoénergétiques ont des factures d’énergie peu élevées, voire nulles. Ils doivent quand même attendre longtemps le remboursement de leur mise de départ.

«Le retour sur investissement peut survenir en 5 à 10 ans tandis que les gens restent dans leur maison entre 10 et 20 ans», a avancé Mme Simmonds, qui s’est peut-être montrée optimiste au regard d’autres sources.

Les Néo-Brunswickois désirant une maison Net Zéro sont en tout cas rares, selon une majorité des 44 professionnels consultés par Mme Godin.

«Si on attend que le marché rende les constructions Net Zéro abordables, il prendra bien trop longtemps, constate-t-elle, en référence à la carboneutralité visée par le Canada d’ici 2050. Ça prend l’intervention de l’État.»

La diplômée insiste aussi sur le besoin de rendre les constructions et les rénovations écoénergétiques abordables pour les personnes à faible revenu, qui représentent 17% de la population de la province.

Sa revue scientifique montre que les propriétaires peuvent profiter de leurs économies d’énergie pour dépenser davantage dans des activités très polluantes (les voyages en avion, par exemple). Ce luxe est hors de portée des familles défavorisées, qui utilisent leurs économies pour leurs besoins fondamentaux (nourriture et habillement, par exemple).

Karine Godin est diplômée d’une maîtrise en études de l’environnement à l’Université de Moncton. – Gracieuseté Les bâtiments résidentiels représentent environ 13% de la consommation d’énergie et 13% des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada, selon le gouvernement fédéral. – Gracieuseté

Subventions fédérales

«Je suis optimiste, parce que je vois le gouvernement fédéral mettre à disposition des incitatifs vraiment importants, exprime Mme Godin. Mais il y a encore beaucoup de travail pour imposer des rénovations puis apporter les aides pour les réaliser.»

À l’automne de 2020, le gouvernement canadien a présenté un programme visant à fournir un million d’évaluations d’efficacité énergétique gratuites et jusqu’à 700 000 subventions pouvant atteindre 5000$ pour des améliorations écoénergétiques.

Depuis l’été 2021, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) peut également aider 200 000 propriétaires à effectuer des rénovations au moyen de prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000$.

Ottawa prévoit aussi mettre à niveau son CNB selon les exigences des maisons Net Zéro en 2030.

Une liste d’attente moyenne de 12 mois

À titre de comparaison, le Nouveau-Brunswick a seulement adopté en février l’édition 2015 de ce code, dans laquelle manquent des augmentations d’exigences en matière d’efficacité énergétique des bâtiments.

La province, à travers Énergie NB, offre divers incitatifs pour la rénovation et la construction écoénergétique depuis 2017. Pour les nouvelles constructions, la société de la Couronne peut notamment accorder 10 000$ aux propriétaires visant l’efficacité Net Zéro.

Le ministère du Développement social finance aussi depuis 2019 un programme dont le but est de réduire la facture d’électricité des ménages à revenu faible grâce à des rénovations gratuites.

«Les incitatifs offerts par Énergie NB vont dans la bonne direction, mais leur impact est négligeable, juge cependant Mme Godin dans sa thèse de maîtrise. En ce qui concerne le programme d’efficacité énergétique pour les ménages à revenu faible, il y a présentement 348 ménages admissibles sur une liste d’attente d’une durée moyenne de 12 mois.»

C’est pourquoi la diplômée estime que le Nouveau-Brunswick a du retard à rattraper. Elle plaide pour des aides plus généreuses, des normes de construction plus strictes et du soutien à la formation des professionnels du bâtiment.

Sensibilisation

Une équipe de chercheurs de l’Université British Columbia a toutefois montré que la générosité des aides n’entraîne pas nécessairement la construction de bâtiments écoénergétiques.

Le groupe d’experts a remarqué que les provinces doivent surtout promouvoir leurs programmes et les rendre accessibles. Il a jugé que le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont les meilleures provinces canadiennes à ce sujet.

Pour Mme Simmonds, le problème au Nouveau-Brunswick est d’ailleurs le manque de sensibilisation du grand public et de formation des constructeurs.