COVID-19: 188 rétablissements, 238 nouveaux cas et 1019 cas actifs durant le week-end

Pour la deuxième fois depuis la mi-octobre, le Nouveau-Brunswick compte maintenant plus de 1000 cas actifs de COVID-19.

La Santé publique a signalé 126 nouveaux cas samedi avec 92 rétablissements et 112 nouveaux cas dimanche avec 96 rétablissements. Il y a actuellement 1019 cas actifs. Un sommet de 1103 cas a été atteint le 14 octobre dernier.

La répartition régionale des cas permet de constater que la zone 3 (région de Fredericton) demeure la plus touchée avec un total de 94 nouvelles infections. Par ailleurs, en raison de l’augmentation du nombre de tests de dépistage et de cas positifs, la Santé publique fait face à des retards dans la zone 3. Des ressources supplémentaires seront ajoutées au centre d’évaluation au cours des prochains jours afin de réduire les retards.

La région de Moncton compte 56 nouveaux cas, alors qu’on en recense 35 dans la région de Saint-Jean.

Il y a également 16 cas dans la région d’Edmundston, trois dans la région de Campbellton, huit dans la région Chaleur/Péninsule acadienne et 26 dans la région de Miramichi.

Le virus est aussi associé au décès d’une personne âgée de 60 à 69 ans de la région de Fredericton. Une personne âgée de 30 à 39 ans de la région de Moncton qui a reçu un diagnostic positif est aussi décédée pour des raisons non liées à la COVID-19.

Un total de 39 personnes avec la COVID-19 sont hospitalisées, dont huit qui étaient déjà à l’hôpital pour d’autres raisons. Elles ont contracté la COVID-19 en raison d’éclosion dans les hôpitaux de Moncton, de Saint-Jean et de Miramichi. Quatorze patients se trouvent à l’unité des soins intensifs et six nécessitent un respirateur artificiel. Plus de la moitié des patients sont âgée de 60 ans et plus.

Selon la Santé publique, 82,3% de la population âgée de 5 ans et plus est pleinement vaccinée, alors que 88,3% des gens ont reçu au moins une première dose. Quelque 8,7% des gens éligibles ont reçu une dose de rappel.

Malgré le nombre élevé de cas quotidiens, la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, a déclaré qu’elle ne voyait pas la nécessité d’imposer des mesures plus sévères pour freiner la propagation du virus. La Dre Russell a rappelé que l’indicateur à retenir demeure le nombre d’hospitalisations et le nombre d’admissions aux soins intensifs, dont la tendance est à la baisse depuis le début du mois.