La sécurité communautaire à l’ordre du jour dans Kent

La Commission des services régionaux de Kent (CSRK) veut mettre l’accent sur la sécurité communautaire au cours de la prochaine année.

En partenariat avec le Réseau municipal canadien en prévention de la criminalité (RMCPC), la CSRK veut développer un plan de sécurité communautaire. L’initiative implique la collecte de données et des consultations avec le public afin de créer un plan qui offrira des effets à long terme sur la sécurité de la population de la région.

Le lancement du projet est inscrit à l’horaire pour le début de 2022 et devrait être finalisé avant la fin de cette année-là.

«Si tu parles aux gens dans la province, surtout en région rurale, au niveau de la sécurité et de la GRC, on a de moins en moins de services, et les coûts sont de plus en plus élevés», explique la présidente de la CSRK, Pierrette Robichaud. Elle a déjà eu l’occasion de patrouiller avec la GRC et elle dit que l’expérience lui a ouvert les yeux.

«Quand je regarde le personnel et le territoire, on réalise qu’ils ne peuvent pas couvrir partout. Alors développer un plan de sécurité communautaire en travaillant avec la GRC, en oeuvrant avec les organismes qui existent déjà et en travaillant ensemble, on va augmenter la sécurité dans notre région.»

Augmenter la sécurité communautaire passe aussi par une approche collective aux défis liés à la pauvreté et à l’inégalité ainsi que des services pour ceux et celles qui souffrent de troubles de santé mentale, de troubles de consommation et d’itinérance.

«Nous à la Commission on a un comité de sécurité publique, probablement l’un des plus complets dans la province. Ce comité voit la sécurité communautaire beaucoup plus largement que seulement la police, les mesures d’urgence et les incendies. On reconnaît l’importance d’impliquer tous les acteurs et la société dans la protection de sa communauté. Je ne crois pas que Kent est pire qu’un autre endroit, mais on veut faire mieux», explique le directeur général de la CSRK, Paul Lang.

Pour faire mieux, il croit que c’est important de se doter d’outils essentiels pour améliorer la sécurité de la région.

Selon Paul Lang, les consultations publiques seront ciblées. «On veut rencontrer les aînés, on veut rencontrer les jeunes, les associations de toutes sortes. Ça va être par secteur», assure-t-il. Il y aura aussi un sondage en ligne qui sera disponible pour tout le public.

«On est la première région au Nouveau-Brunswick à se doter d’un plan comme celui-là. À ma connaissance, on est la seule région rurale du pays à le faire», déclare fièrement Paul Lang.

D’après le directeur général de la CSRK, la collecte de données a déjà commencé.

«On est en train de compléter un partenariat avec le département de criminologie de l’Université de Moncton. On aura un étudiant qui va participer à la démarche. Au printemps, on va tomber dans les consultations.»

Budget de la CSRK

Le budget total 2022 voté par les membres de la CSRK se chiffre à 4 416 528$, ce qui représente une augmentation de 2% par rapport à 2021.

Selon Paul Lang, cet argent provient à 99% des municipalités et des districts de services locaux.

«Au niveau des déchets solides, on a les premières nations qui contribuent. À part ça, on reçoit très peu de subventions, souligne le directeur général. C’est par projet, ce n’est pas un financement récurrent.»