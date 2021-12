Maintien des services juridiques: la Péninsule toujours en attente d’une réponse du gouvernement

À moins d’un mois de la fermeture du palais de justice de Caraquet et la réduction de services dans celui de Tracadie, les maires de la Péninsule acadienne accentuent la pression et demandent une rencontre avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh J. Flemming, afin de trouver une solution «réaliste et efficace» permettant de maintenir les services juridiques dans la région.

Le Forum des maires de la Péninsule acadienne ainsi que la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, qui regroupe des maires et des représentants des DSL, en ont fait la demande il y a près d’une semaine, mais ils attendent toujours une réponse de la part du ministre Flemming. On espère aussi que Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux, sera aussi de la partie.

L’Acadie Nouvelle a aussi tenté d’obtenir des réponses de la part du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, mais sans succès.

Les deux organismes demandent aussi au gouvernement Higgs de suspendre pendant au moins trois mois, soit jusqu’au 1er avril 2022, l’entrée en vigueur de la décision, prévue le 1er janvier 2022. À compter de cette date, la Cour provinciale de Caraquet sera fermée définitivement et les dossiers seront transférés à Bathurst. De son côté, la cour de Tracadie sera transformée en tribunal satellite et ouvert seulement une fois par semaine pour de premières comparutions.

«Ce délai permettra à tous d’établir une meilleure stratégie d’application. Encore une fois, pour être clairs, nous voulons apporter toutes les informations pertinentes et travailler avec vous pour le bien commun», peut-on lire dans une lettre signée par Jacques Boucher, président de la CSRPA et du DSL de Pokemouche.

Selon Jules Haché, président du Forum des maires, les élus de la Péninsule acadienne ont seulement été informés de la décision par le biais des médias. Il déplore le manque de communication et de collaboration entre le ministère et les représentants de la région.

Dans sa lettre, Jacques Boucher abonde dans le même sens.

«Notre consultation préliminaire nous a permis de constater que personne à l’extérieur de votre ministère n’avait véritablement été consulté quant à ce projet. Pourtant, l’effet de votre décision dépasse largement votre objectif de mieux affecter les ressources dans votre système judiciaire, qui est aussi le nôtre.»

Selon les représentants de la Péninsule acadienne, la décision touche bien plus que l’emplacement des procès. Par exemple, le palais de justice de Bathurst est situé à plus d’une heure de route de plusieurs localités de la Péninsule acadienne, dont Shippagan, Lamèque et Tracadie et les conditions routières peuvent être très mauvaises, surtout en hiver.

Ils craignent aussi un effet dévastateur sur les finances et les activités des gouvernements locaux. Les services de protection constituent déjà une dépense majeure pour les municipalités et on s’inquiète notamment d’une diminution inévitable du nombre de policiers disponibles dans la Péninsule acadienne, car leur travail exige qu’ils soient présents pour témoigner à certains procès, lesquels auront lieu désormais à Bathurst.

Dans un communiqué publié à la fin novembre, le gouvernement provincial justifie sa décision par une diminution constante du volume de causes entendues dans la région depuis 2012.

Selon la province, les tribunaux de Tracadie et de Caraquet sont les seuls dans la province qui servent exclusivement aux comparutions devant la Cour provinciale, et les deux tribunaux fonctionnent à temps partiel depuis l’été 2020.

Depuis une quinzaine d’années, Fredericton a fermé presque toutes les cours provinciales de justice qui n’étaient pas dans un même édifice qu’une Cour du Banc de la Reine.

Les satellites de Richibucto et de Shediac sont maintenant à Moncton, tout comme Blackville qui a été transféré à Miramichi ainsi que Saint-Quentin qui est rendu à Campbellton.

Les cours provinciales de Grand-Sault, de Grand Manan et de St. Stephen ont aussi connu le même sort.