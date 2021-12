L’autoroute 11 à quatre voies sera prolongée jusqu’à Bouctouche

Les travaux de prolongement de l’autoroute 11 sur quatre voies vont se poursuivre jusqu’à Bouctouche, a annoncé le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement a fait savoir qu’il poursuivra les travaux de la rivière Shediac à la rivière Cocagne, ainsi que de la rivière Cocagne à la Petite rivière Bouctouche.

«C’est une bonne nouvelle pour moi, parce que je suis maire de Bouctouche, mais ce n’est pas une bonne nouvelle à long terme, parce que le projet doit se prolonger jusqu’à Miramichi. Les raisons pour ça, c’est le côté sécurité», a expliqué Aldéo Saulnier.

Il ajoute que pour l’instant, il n’y a pas beaucoup à faire pour terminer les travaux annoncés.

«Il faut avoir une vision. S’il n’y a pas de vision jusqu’à Miramichi, je pense que le gouvernement manque le bateau», a ajouté Aldéo Saulnier.

«Il y a beaucoup d’accidents sur la route 11, de Bouctouche à Richibucto et même un petit peu plus loin.» Et le fait qu’il n’y pas de clôtures pour empêcher les animaux de se retrouver sur le chemin n’aide pas le bilan routier.

La route reste toujours aussi achalandée, selon le maire.

«Je suis convaincu qu’il passe toujours de 8000 à 10 000 véhicules par jour. Du mois d’avril à septembre, ce n’est pas croyable le trafic qu’il y a sur le chemin. Qu’est-ce que ça va leur prendre pour comprendre qu’on a besoin d’une autoroute à quatre voies», demande-t-il.

C’est sans surprise que la mairesse de Saint-Louis a appris la nouvelle. Elle aurait souhaité le prolongement de l’autoroute à quatre voies, mais s’était déjà faite à l’idée qu’elle s’arrêterait à Bouctouche.

«On est déçu d’une manière, mais on ne s’attendait pas non plus à ce qu’elle soit prolongée, a fait savoir Danielle Dugas. Jusqu’à la Petite rivière de Bouctouche, c’est mieux que rien du tout», se console-t-elle.

La présidente de la Commission des services régionaux de Kent, Pierrette Robichaud, a indiqué que son organisation a déjà fait pression auprès du gouvernement provincial en faveur du prolongement de la route 11 à quatre voies jusqu’à Miramichi.

«On s’attend à rencontrer la ministre (Jill Green) encore une fois cette année pour discuter de la route 11», a mentionné Mme Robichaud.